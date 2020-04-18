في الحجر الصحي .. اكتشفي وصفة من الزيوت لإطالة الأظافر

في الحجر المنزلي الصحي يمكنك استغلال الوقت في العناية بنفسك وبشرتك وتطويل أظافرك بمكونات طبيعة وبدون جهد.. ونقدم اليكم وصقة من الزيوت لتطويل الاظافر.
وعرض موقع boldsky، وصفة الزيوت لتطويل الأظافر في غضون 3 أسابيع:
المكونات :
زيت اللافندر العطري
زيت الأفاكادو
طريقة التحضير
- ضعي ثلاث نقاط من زيت اللافندر العطري وملعقه طعام واحده من زيت الأفاكادو.
- وضعي الخلطة مره واحده في الاسبوع.
وعرض موقع boldsky، وصفة الزيوت لتطويل الأظافر في غضون 3 أسابيع:
المكونات :
زيت اللافندر العطري
زيت الأفاكادو
طريقة التحضير
- ضعي ثلاث نقاط من زيت اللافندر العطري وملعقه طعام واحده من زيت الأفاكادو.
- وضعي الخلطة مره واحده في الاسبوع.