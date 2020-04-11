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مرأة

ما هي مدة ظهور أعراض إنفلونزا الطيور على الإنسان؟

السبت 11/أبريل/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تحدث إنفلونزا الطيور بسبب نوع من أنواع فيروس الإنفلونزا الذي نادرًا ما يصيب البشر، وتم تحديد أكثر من اثني عشر نوعًا من أنواع إنفلونزا الطيور، بما في ذلك السلالتان اللتان أصيب بهما البشر مؤخرًا H5N1 وH7N9 عندما تصيب إنفلونزا الطيور البشر، قد تكون مميتة.

ووفقا لموقع "مايو كلينك"، تفشت إنفلونزا الطيور في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأجزاء من أوروبا لدى معظم الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض مرض إنفلونزا الطيور اتصال بالطيور المريضة وفي حالات قليلة، انتقلت إنفلونزا الطيور من شخص إلى آخر تم الإبلاغ عن حالات بشرية متقطعة فقط منذ عام 2015.

يشعر المسئولون الصحيون بالقلق من احتمال حدوث تفشِ عالمي إذا تحور فيروس إنفلونزا الطيور إلى شكل ينقل بسهولة أكبر من شخص إلى آخر ويعمل الباحثون على لقاحات للمساعدة في الحماية من إنفلونزا الطيور.

أعراض إنفلونزا الطيور
قد تبدأ علامات إنفلونزا الطيور وأعراضها في غضون يومين إلى سبعة أيام من التقاط العدوى، وفقًا لنوع الإنفلونزا.

وفي أغلب الحالات، تشبه العلامات والأعراض ما للإنفلونزا العادية، وتشمل:
- سعال
- الحمى
- التهاب الحلق
- آلام في العضلات
- الصداع
- ضيق النفس

يشعر بعض الأشخاص كذلك بغثيان، أو يصابون بقيء أو إسهال وفي حالات قليلة، لا يشير إلى المرض سوى التهاب طفيف بالعين (التهاب الملتحمة).
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