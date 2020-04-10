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مرأة

اعزل نفسك.. ما يجب عليك فعله عند الشعور بـ أعراض فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوما من الإصابة به، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق.


وإذا كانت لديك علامات وأعراض طارئة مرتبطة بمرض فيروس كورونا 2019، مثل صعوبة التنفس، أو ألم أو ضغط في الصدر، أو ارتباك، أو ازرقاق في الشفتين أو الوجه، فاطلب الرعاية فورًا.


ويجب عليك اتخاذ الاحتياطات التالية لتجنب نشر فيروس كورونا

- الزَم بيتك ولا تذهب للعمل أو المدرسة أو الجامعة أو المناطق العامة، إلا بغرض الحصول على رعاية طبية.

- تجنب استخدام وسائل النقل العام إن أمكن ذلك.

- ارتدِ كمامةً أثناء وجودك حول الآخرين.

- اعزل نفسك قدر الإمكان عن الآخرين في منزلك.

- استخدم غرفة نوم وحمامًا منفصلَيْن إن أمكن.

- تجنَّب مشاركة الأطباق وأكواب الشرب وأغطية الفراش والأدوات المنزلية الأخرى.

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