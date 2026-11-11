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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم الحسيني يكشف تفاصيل مشاركته بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي بعرض «مغامرات جينو».. ويُشيد بإطلاق اسم سمير غانم على دورة المهرجان| فيديو

الفنان كريم الحسيني
الفنان كريم الحسيني
أوركيد سامي

أعرب الفنان كريم الحسيني عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، من خلال العرض المسرحي «مغامرات جينو»، مؤكدًا أن المهرجان يمثل حدثًا فنيًا وثقافيًا مهمًا، لما يقدمه من فرصة حقيقية لاكتشاف مواهب الأطفال والشباب وتسليط الضوء على قدراتهم الإبداعية والفنية.

وقال الفنان كريم الحسيني، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنه يعتز بمشاركته في المهرجان هذا العام من خلال العرض المسرحي «مغامرات جينو»،  مشيرًا إلى سعادته بتقديم العمل أمام جمهور المهرجان، خاصة أن العرض يحمل رسالة إنسانية ومجتمعية مهمة تتجاوز حدود الترفيه.

كريم الحسيني يتحدث عن رسالة عرض مغامرات جينو

وأوضح كريم الحسيني أن العرض المسرحي «مغامرات جينو» يُعد من عروض الدمج، التي تهدف إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة والإبداع والتعبير عن مواهبهم وقدراتهم الفنية، مؤكدًا أهمية تقديم مثل هذه الأعمال التي تعزز قيم قبول الآخر والتعاون والمساواة بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن سعادته بالمشاركة في العرض لا تقتصر فقط على الوقوف على خشبة المسرح، وإنما تمتد إلى الرسالة التي يقدمها العمل، والتي تسعى إلى التأكيد على أن الفن مساحة مفتوحة للجميع، وأن أصحاب الهمم يمتلكون طاقات ومواهب تستحق الدعم والتقدير وإتاحة الفرصة لإظهارها.

وأشار إلى أن تجربة المشاركة في عرض مسرحي قائم على الدمج تمثل تجربة مميزة بالنسبة له، خاصة في ظل أهمية المسرح في توصيل الرسائل الإنسانية والتربوية إلى الأطفال والشباب بصورة بسيطة وممتعة.

تفاصيل شخصية كريم الحسيني في مسرحية مغامرات جينو

وعن الشخصية التي يقدمها خلال أحداث المسرحية، كشف الفنان كريم الحسيني أنه يجسد شخصية «جينو»، وهو فنان شامل يعشق السفر والمغامرات، وتدور حوله مجموعة من الأحداث والمواقف الكوميدية والمغامرات المتنوعة.

وأوضح أن فكرة الشخصية تنطلق من موقف طريف، حيث ينصحه المحيطون به بضرورة وجود  «ترند»، لكنه يعتقد أن الترند شخص حقيقي، ويبدأ في البحث عنه، لتنطلق بعدها سلسلة من المغامرات والمواقف المختلفة التي يخوضها خلال رحلته.

وتحمل شخصية جينو العديد من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تجعلها قريبة من الأطفال، كما تتيح للجمهور متابعة رحلة مليئة بالمفاجآت والمغامرات، في إطار مسرحي يجمع بين الترفيه والرسائل الهادفة.

وأكد الحسيني حماسه لتقديم هذه الشخصية أمام جمهور المهرجان، معربًا عن أمله في أن ينال العرض إعجاب الأطفال والأسر

كريم الحسيني يشيد بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

وتحدث الفنان كريم الحسيني عن أهمية مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، مؤكدًا أنه من المهرجانات المهمة التي تمنح الأطفال والشباب فرصة للتعبير عن مواهبهم واكتشاف قدراتهم، فضلًا عن دوره في دعم الحركة المسرحية الموجهة للطفل.

وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات الفنية تسهم في إثراء ثقافة الأطفال، وتمنحهم فرصة التعرف على أشكال مختلفة من الفنون والإبداع، مؤكدًا أن مسرح الطفل له دور كبير في بناء الوعي وتنمية الخيال وترسيخ القيم الإيجابية لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف أن مشاركته في المهرجان من خلال «مغامرات جينو» تمثل تجربة يعتز بها، خاصة أن العمل يجمع بين المتعة الفنية والرسالة المجتمعية، وهو ما يمنحه أهمية خاصة وسط العروض المشاركة.

سمير غانم حاضر في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

وعبّر كريم الحسيني عن سعادته البالغة بأن تحمل دورة المهرجان هذا العام اسم الفنان الراحل سمير غانم، مشيدًا بالقيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها اسمه في تاريخ الفن المصري والعربي.

وأكد أن سمير غانم واحد من أبرز نجوم الكوميديا والمسرح والدراما، وصاحب مسيرة فنية استثنائية تركت أثرًا كبيرًا في وجدان الجمهور بمختلف أجياله، مشيرًا إلى أن إطلاق اسمه على دورة المهرجان يمثل لفتة تقديرية مهمة لمسيرته الحافلة بالعطاء والنجاح.

وأضاف أن سمير غانم استطاع على مدار سنوات طويلة أن يصنع حالة فنية خاصة، وأن يترك بصمة مميزة في عالم الكوميديا والمسرح، وهو ما يجعل الاحتفاء باسمه من خلال مهرجان يهتم بالطفل والمسرح أمرًا يسعده ويعتز به.

واختتم كريم الحسيني حديثه بالتأكيد على سعادته بالمشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، متمنيًا أن تحقق دورة هذا العام نجاحًا كبيرًا، وأن تواصل تقديم الدعم للمواهب الشابة والأطفال، وأن تظل منصة مهمة للاحتفاء بالفن والإبداع وترسيخ ثقافة الدمج داخل المجتمع.


 

الفنان كريم الحسيني اخبار الفن نجوم الفن

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