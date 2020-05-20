رخيصة وفعالة.. 5 استخدامات جديدة لـ بيكربونات الصوديوم

لا يخلو المطبخ من بيكربونات الصوديوم، أو المعروف باسم "صودا الخبز" ، فهي تستخدم كمكون للخبز في معظم الأحيان، ولكن هل تعلم أنه يمكن استخدام هذا المنتج لأشياء أخرى؟ في كثير من الأحيان ، تستخدم صودا الخبز في المنتجات المنزلية ولها الكثير من الفوائد الصحية.
قدم موقع articleskill استخدامات متنوعة لبيكربونات الصوديوم وهي :
1- تنظيف الفواكه والخضروات
ضعي كمية من الماء مع ملعقة من صودا الخبز وضعي بها الخضروات والفواكه لتنظيفها جيدا
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2-التخلص من بقع السجاد
رشي كمية من بيكربونات الصوديوم على مكان البقع على السجادة أو حتى إذا كانت رائحتها سيئة وصبي عليها ماء ساخن
3-تنظيف الفم
يمكنك قتل البيكتريا في الفم من خلال اعداد غسول للفم باستخدام بيكربونات الصوديوم، فقط قومي بخلط نصف ملعقة من صودا الخبز مع ربع كوب من الماء الدافئ للمضمضة
4-مزيل عرق طبيعي
اخلطي كمية من بيكربونات الصوديوم مع قليل من الماء حتى تحصلي على عجينة، واستخدميها للإبطين للتخلص من رائحة العرق
5-تنظيف الملابس
ضيفي نصف كوب من بيكربونات الصوديوم الى الغسالة ، فصودا الخبز قلوية وتعمل على سرعة الذوبان والتخلص من البقع .