في 14 يوماً.. طريقة سحرية لـ تبييض البشرة والجسم

تسعى الفتيات وخاصة المقبلات على الزواج منهن، لاستخدام منتجات تبييض البشرة و الجسم و الأماكن الحساسة، فهي تحتاج عناية خاصة قبل الزفاف بشهرين على الأقل حتى تتخلص من سواد المناطق الحساسة، ومشاكل البشرة .

ونصح موقع "glowpink" المعني بجمال المرأة، بوصفة طبيعية سحرية تساعد على تبييض البشرة والجسم والأماكن الحساسة في أسبوعين، وهي تتكون من النشا وعصير الليمون.





طريقة تحضير وصفة تبييض الجسم :





اخلطي 2 ملعقة كبيرة من النشا مع عصير ليمونة وضيفي لها معلقة ماء ورد، واخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة متجانسة.





استخدمي الوصفة على المكان الذي تريدين تبييضه ، مثلًا على البشرة، أو الكوعين أو الركبتين أو المنطقة الحساسة .





ضعي الخليط على المنطقة، واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه، وكرري التجربة 3 مرات بالأسبوع حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة .