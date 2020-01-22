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مرأة

في 14 يوماً.. طريقة سحرية لـ تبييض البشرة والجسم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:26 م
تبييض الجسم
تبييض الجسم
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رشا عوني
تسعى الفتيات وخاصة المقبلات على الزواج منهن، لاستخدام منتجات تبييض البشرة و الجسم و الأماكن الحساسة، فهي تحتاج عناية خاصة قبل الزفاف بشهرين على الأقل حتى تتخلص من سواد المناطق الحساسة، ومشاكل البشرة . 
ونصح موقع "glowpink" المعني بجمال المرأة، بوصفة طبيعية سحرية تساعد على تبييض البشرة والجسم والأماكن الحساسة في أسبوعين، وهي تتكون من النشا وعصير الليمون. 

طريقة تحضير وصفة تبييض الجسم : 

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من النشا مع عصير ليمونة وضيفي لها معلقة ماء ورد، واخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

استخدمي الوصفة على المكان الذي تريدين تبييضه ، مثلًا على البشرة، أو الكوعين أو الركبتين أو المنطقة الحساسة .

ضعي الخليط على المنطقة، واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه، وكرري التجربة 3 مرات بالأسبوع حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة . 
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