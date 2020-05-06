تبييض المناطق الحساسة للعروسة.. 3 طرق سريعة المفعول

تهتم كل فتاة قبل زفافها بطرق تبييض الجسم والمناطق الحساسة، والعناية بالبشرة والشعر، ويحتاج هذا الأمر البدء فيه قبل الزواج بشهور حتى تحصلين على نتيجة مرضية، ويمكنك تبييض المناطق الحساسة بوصفات طبيعية منزلية آمنة دون خوف أو اللجوء لطرق اخرى يتم إجراؤها في مراكز التجميل . الأمرآمنةأو

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قدم موقع glowpink 3 طرق لـ تبييض المناطق الحساسة للعروسة ، ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتمنحك نتيجة خلال أيام قليلة ،وهي :





1- الحليب والترمس

قومي بخلط ملعقتين من الترمس المطحون مع ملعقة من الحليب البودرة وضيفي لهما ماء الورد وقطرات من الليمون واستخدمي هذه الخلطة لـ تبييض المناطق الحساسة ، ويتم استخدامها بشكل يومي قبل النوم لمدة اسبوع





2- الفازلين و زيت اللوز

اخلطي ملعقة كبيرة من الفازلين مع ملعقة زيت اللوز الحلو مع ملعقة من الجليسرين ، اخلطيم جيدا ويتم تطبيق هذه الوصفة على المناطق الحساسة واتركيها لمد 20 دقيقة بشكل يومي





3- النشا و الزبادي

اخلطي ملعقة زبادي مع ملعقة كبيرة نشا وقطرات من عصير الليمون وطبقي الخليط على المناطق التي ترغبين في تبييضها، واتركيه حتى يجف ثم رطبي بعده بكريم مرطب.