جمالك في رمضان.. تعلمي تنظيف البشرة العميق بأقل التكاليف

تغفل بعض النساء في شهر رمضان العناية بالبشرة ويؤجلن هذه المهمة في نهاية رمضان وقبل العيد، لكن الصيام عامة يؤثر على الجسم والجلد مما يجعل البشرة جافة فتحتاج إلى ترطيب وعناية خاصة في شهر رمضان .





تنظيف البشرة مهم لكل فتاة ويجب أن تقوم به على الأقل كل شهر ، البعض يلجأن لصالونات التجميل للقيام بخطوات تنظيف البشرة العميق ، لكن بعد تفشي كورونا وخاصة في رمضان يمكنك تنظيف البشرة في المنزل بتكاليف أقل وخطوات سهلة وسريعة .





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إليكي طريقة تنظيف البشرة العميق بحسب نصائح موقع glowpink المعني بجمال المرأة :





1- قومي اولا بغسل وجهك جيدا بالغسول المناسب لبشرتك





2- حضري سكراب طبيعي للبشرة ، ومن أسهل وصفات التقشير المتوفرة في أي منزل هي ملعقتن سكر بني مع ملعقتين عسل ابيض ، أو ملعقة قهوة مع ملعقة عسل او زيت زيتون





3- اخلطي مكونات السكراب ودلكي بها بشرتك في حركات دائرية لطيفة لمدة عشر دقائق، لتقشير البشرة يساعد على التخلص من طبقة الجلد الميت ويمنح بشرتك نضارة وصفاء.





4-بعد فرك البشرة بالسكراب، اتركي الخليط خمس دقائق على وجهك ثم اغسليه جيدا.

5- الخطوة التي تلي التقشير هي حمام البخار، لكن لا يفضل إجراء هذه الخطوة الا مرة بالشهر لأن تعرض البشرة للبخار باستمرار يفتح المسام، لذا يفضل أن يتم مرة فقط بالشهر.

6- عرضي بشرتك للبخار لمدة ربع ساعة، حيث يتم فتح مسام البشرة وهنا يجب استغلال هذه الخطوة لوضع ماسك طبيعي صحي يزيد نضارة بشرتك

7- حضري ماسك طبيعي مناسب لنوع بشرتك ، مثلا يمكنك خلط ملعقة حليب مجفف مع ملعقة ترمس مطحون وملعقتين ماء ورد ، فهذه الوصفة تعمل على تفتيح البشرة وتبييض الوجه بشكل فعال كما أنها مناسبة لجميع أنواع.

8- ضعي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بماء فاتر.

9- بعد الانتهاء من روتين تنظيف البشرة، قومي بخطوة الترطيب باستخدام ماء الورد او جل الصبار أو نوع كريم مناسب لبشرتك.





10- التونر خطوة مهمة للبشرة بكل أنواعها، احرصي على استخدام نوع مناسب لبشرتك بشكل يومي، او يمكنك صنعه في البيت بمكونات طبيعية .