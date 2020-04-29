جمالك في رمضان.. تعلمي تنظيف البشرة العميق بأقل التكاليف

تغفل بعض النساء في شهر رمضان العناية بالبشرة ويؤجلن هذه المهمة في نهاية رمضان وقبل العيد، لكن الصيام عامة يؤثر على الجسم والجلد مما يجعل البشرة جافة فتحتاج إلى ترطيب وعناية خاصة في شهر رمضان .
تنظيف البشرة مهم لكل فتاة ويجب أن تقوم به على الأقل كل شهر ، البعض يلجأن لصالونات التجميل للقيام بخطوات تنظيف البشرة العميق، لكن بعد تفشي كورونا وخاصة في رمضان يمكنك تنظيف البشرة في المنزل بتكاليف أقل وخطوات سهلة وسريعة .
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إليكي طريقة تنظيف البشرة العميق بحسب نصائح موقع glowpink المعني بجمال المرأة :
1- قومي اولا بغسل وجهك جيدا بالغسول المناسب لبشرتك
2- حضري سكراب طبيعي للبشرة ، ومن أسهل وصفات التقشير المتوفرة في أي منزل هي ملعقتن سكر بني مع ملعقتين عسل ابيض ، أو ملعقة قهوة مع ملعقة عسل او زيت زيتون
3- اخلطي مكونات السكراب ودلكي بها بشرتك في حركات دائرية لطيفة لمدة عشر دقائق، لتقشير البشرة يساعد على التخلص من طبقة الجلد الميت ويمنح بشرتك نضارة وصفاء.