علاج حب الشباب .. 5 طرق تقضي عليه في شهر





علاج حب الشباب يحتاج فترة طويلة، سواء كانت مشكلة في الهرمونات تسبب ظهور حب الشباب، أو مشكة جلدية طبيعية ، وفي كلتا الحالتين يحب استشارة الطبيب قبل البدء في علاج حب الشباب لاستكشاف السبب وتلقي العلاج المناسب .





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وبعيدًا عن أدوية علاج حب الشباب ، يمكنك العناية بالبشرة في المنزل وتطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي لها تاثير فعال في علاج حب الشباب، ونصح موقع glowpink ب5 طرق طبيعية سريعة تساعد في علاج حب الشباب وهي :





1- الخميرة :

قومي بخلط الخميرة مع قطرات من الخل ووضعها على مكان حب الشباب واتركيها حتى تجف وكرري التجربة كل يوم





2- العسل الأبيض :

فهو قادر على قتل البيكتريا التي تسبب حب الشباب ، قومي بوضع طبقة من العسل الأبيض على بشرتك بشكل يومي وخاصة على أماكن ظهور الحبوب





3- دقيق الشوفان

قومي بخلط ملعقة من طحين الشوفان مع ملعقتين من الماء حتى تتكون عجينة لينة وضعيها على بشرتك لمدة ربع ساعة .





4- بيكربونات الصوديوم

اخلطي ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع الماء وضعيه على وجهك لمدة 15 دقيقة، فهو يساعد في علاج حب الشباب وأثاره .





5- ملح البحر

وهو فعال في علاج حب الشباب وقتل البيكتريا وتطهير الوجه ، قومي بوضع ملعقة منه مع الماء وأذيبيه وضعيه على بشرتك لمدة ثلث ساعة بصورة يومية .