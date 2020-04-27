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مرأة

علاج حب الشباب .. 5 طرق تقضي عليه في شهر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:15 م
علاج حب الشباب
علاج حب الشباب
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رشا عوني
علاج حب الشباب من أهم التفاصيل التي يبحث عنها أصحاب البشرة الدهنية، وهي يعاني منها سواء الشباب أو الفتيات، والتي تبدأ في سن المراهقة وحتى سنوات العشرينات، لكن البعض قد تمتد معهم لسنوات أطول بسبب مشاكل أخرى تسبب حب الشباب.

علاج حب الشباب يحتاج فترة طويلة، سواء كانت مشكلة في الهرمونات تسبب ظهور حب الشباب، أو مشكة جلدية طبيعية ، وفي كلتا الحالتين يحب استشارة الطبيب قبل البدء في علاج حب الشباب لاستكشاف السبب وتلقي العلاج المناسب . 

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وبعيدًا عن أدوية علاج حب الشباب ، يمكنك العناية بالبشرة في المنزل وتطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي لها تاثير فعال في علاج حب الشباب، ونصح موقع glowpink ب5 طرق طبيعية سريعة تساعد في علاج حب الشباب وهي : 

1- الخميرة : 
قومي بخلط الخميرة مع قطرات من الخل ووضعها على مكان حب الشباب واتركيها حتى تجف وكرري التجربة كل يوم 

2- العسل الأبيض : 
فهو قادر على قتل البيكتريا التي تسبب حب الشباب ، قومي بوضع طبقة من العسل الأبيض على بشرتك بشكل يومي وخاصة على أماكن ظهور الحبوب 

3- دقيق الشوفان 
قومي بخلط ملعقة من طحين الشوفان مع ملعقتين من الماء حتى تتكون عجينة لينة وضعيها على بشرتك لمدة ربع ساعة . 

4- بيكربونات الصوديوم 
اخلطي ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع الماء وضعيه على وجهك لمدة 15 دقيقة، فهو يساعد في علاج حب الشباب وأثاره . 

5- ملح البحر
وهو فعال في علاج حب الشباب وقتل البيكتريا وتطهير الوجه ، قومي بوضع ملعقة منه مع الماء وأذيبيه وضعيه على بشرتك لمدة ثلث ساعة بصورة يومية .
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