في نهار رمضان .. 3 ماسكات سحرية لترطيب البشرة بأنواعها





قدم موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، مجموعة من الوصفات الطبيعية التي لها تأثير قوي على ترطيب البشرة وهي :





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1- ترطيب البشرة الدهنية :

اخلطي ملعقة زبادي مع ملعقة عسل أبيض وقطرات من عصير الليمون ، وضعي القناع على بشرتك لمدة 20 دقيقة .





2- ترطيب البشرة الجافة :

اخلطي ملعقة زيت الزيتون مع ملعقة زيت اللوز الحلو مع ملعقة عسل ابيض ووزعي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة .





3- ترطيب البشرة العادية والمختلطة :

وهي يتناسب معها العديد من الوصفات الطبيعية ومنها ملعقة حليب مع ملعقة عسل وخلطهما جيدًا ووضعه على البشرة لمدة 10 دقائق يوميا.