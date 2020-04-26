في نهار رمضان .. 3 ماسكات سحرية لترطيب البشرة بأنواعها

تغفل النساء عن العناية الخاصة بالبشرة خلال شهر رمضان، رغم أنه من أكثر الأوقات التي يحتاج فيها الجلد لعناية واهتمام، حيث إن عدد ساعات الصيام التي تقل فيها نسبة السوائل بالجسم تؤثر بشكل مباشر على البشرة وخاصة الماء، لذا يجب العناية جيدا بترطيب البشرة خلال النهار بوصفات طبيعية منزلية مع الاكثار من تناول السوائل بعد الإفطار .
قدم موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، مجموعة من الوصفات الطبيعية التي لها تأثير قوي على ترطيب البشرة وهي :
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1- ترطيب البشرة الدهنية :
اخلطي ملعقة زبادي مع ملعقة عسل أبيض وقطرات من عصير الليمون ، وضعي القناع على بشرتك لمدة 20 دقيقة .
2- ترطيب البشرة الجافة :
اخلطي ملعقة زيت الزيتون مع ملعقة زيت اللوز الحلو مع ملعقة عسل ابيض ووزعي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة .
3- ترطيب البشرة العادية والمختلطة :
وهي يتناسب معها العديد من الوصفات الطبيعية ومنها ملعقة حليب مع ملعقة عسل وخلطهما جيدًا ووضعه على البشرة لمدة 10 دقائق يوميا.