AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في نهار رمضان .. 3 ماسكات سحرية لترطيب البشرة بأنواعها

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:37 ص
ترطيب البشرة
ترطيب البشرة
Advertisements
رشا عوني
تغفل النساء عن العناية الخاصة بالبشرة خلال شهر رمضان، رغم أنه من أكثر الأوقات التي يحتاج فيها الجلد لعناية واهتمام، حيث إن عدد ساعات الصيام التي تقل فيها نسبة السوائل بالجسم تؤثر بشكل مباشر على البشرة وخاصة الماء، لذا يجب العناية جيدا بترطيب البشرة خلال النهار بوصفات طبيعية منزلية مع الاكثار من تناول السوائل بعد الإفطار .

قدم موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، مجموعة من الوصفات الطبيعية التي لها تأثير قوي على ترطيب البشرة وهي : 

اقرأ ايضا

1- ترطيب البشرة الدهنية : 
اخلطي ملعقة زبادي مع ملعقة عسل أبيض وقطرات من عصير الليمون ، وضعي القناع على بشرتك لمدة 20 دقيقة . 

2- ترطيب البشرة الجافة : 
اخلطي ملعقة زيت الزيتون مع ملعقة زيت اللوز الحلو مع ملعقة عسل ابيض ووزعي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة . 

3- ترطيب البشرة العادية والمختلطة : 
وهي يتناسب معها العديد من الوصفات الطبيعية ومنها ملعقة حليب مع ملعقة عسل وخلطهما جيدًا ووضعه على البشرة لمدة 10 دقائق يوميا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو عندك مناسبة.. أسرع ماسك لـ تبييض البشرة

ضعيه قبل النوم.. ماسك الترطيب لبشرة كالأطفال

لأصحاب البشرة الجافة .. أقوى وصفة طبيعية لترطيب الوجه

في 3 دقائق استعيدي لون الشفاه الوردي بهذه الطريقة

ماسك اليوم.. القرفة بالعسل لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

ماسك اليوم .. أسرع خلطة تبييض لكل أنواع البشرة

ترشيحاتنا

قبل 130 عاما .. ضابط مصري يتنبأ بموعد رمضان والعيد 2020

دعاء ثالث يوم رمضان

في عيد ميلاد فيفي عبده تعرف على عدد زيجاتها

تفاصيل جديدة في قضية مقتل مصري بالكويت في أول أيام رمضان

امير كرارة يستعين بلازمة فيلم كازابلانكا في مسلسل الاختيار

هل صلاة الفجر لا تصح إلا بدعاء القنوت؟ الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور

اغسلها بعد السحور.. 7 أضرار لإهمال تنظيف الأسنان في رمضان

لو بتشتغل في البيت .. 5 عادات يومية خاطئة تضر الظهر