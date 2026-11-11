زلزال سياسي في إندونيسيا.. استقالة نائب الرئيس بعد أزمة شهادته الدراسية

قال مسؤول في إندونيسيا اليوم الأربعاء إن ​نائب الرئيس الإندونيسي جبران راكابومينج ‌راكا قدم استقالته، وهي خطوة تنطوي على خطر التسبب في مزيد من ​الاضطرابات السياسية في أكبر اقتصاد ​في جنوب شرق آسيا.

استقالة نائب رئيس إندونيسيا

وتعرض جبران (39 عاما)، ⁠وهو نجل الرئيس السابق جوكو ​ويدودو ، لانتقادات شديدة عقب صدور ​حكمين من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا الشهر الماضي مفادهما أن وثائق تعليمه لا تستوفي ​متطلبات الترشح للانتخابات.



وقال بودي آري ​سيتيادي المستشار في الرئاسة لرويترز إن جبران قدم ‌استقالته ⁠إلى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في وقت سابق اليوم الأربعاء.



وقال مصدران في مجلس الشيوخ، الذي سيشرف ​على عملية ​الموافقة على ⁠استقالته واختيار بديل له، لرويترز إنه سيقدم خطاب ​استقالته إلى مجلس الشيوخ صباح ​غد ⁠الخميس.