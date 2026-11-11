زلزال سياسي في إندونيسيا.. استقالة نائب الرئيس بعد أزمة شهادته الدراسية

قال مسؤول في إندونيسيا اليوم الأربعاء إن نائب الرئيس الإندونيسي جبران راكابومينج راكا قدم استقالته، وهي خطوة تنطوي على خطر التسبب في مزيد من الاضطرابات السياسية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
استقالة نائب رئيس إندونيسيا
وتعرض جبران (39 عاما)، وهو نجل الرئيس السابق جوكو ويدودو ، لانتقادات شديدة عقب صدور حكمين من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا الشهر الماضي مفادهما أن وثائق تعليمه لا تستوفي متطلبات الترشح للانتخابات.
وقال بودي آري سيتيادي المستشار في الرئاسة لرويترز إن جبران قدم استقالته إلى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في وقت سابق اليوم الأربعاء.
وقال مصدران في مجلس الشيوخ، الذي سيشرف على عملية الموافقة على استقالته واختيار بديل له، لرويترز إنه سيقدم خطاب استقالته إلى مجلس الشيوخ صباح غد الخميس.