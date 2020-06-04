تبييض وعلاج الحبوب.. فوائد رائعة لماسك الطماطم والنشا للبشرة





نصح موقع glowpink بماسك طبيعي مناسب لكل أنواع البشرة وهو ماسك الطماطم بالنشا، إليكِ الطريقة :





قومي بوضع ملعقة من النشا على نصف ثمرة طماطم، ودلكي بها بشرتك في حركات دائرية لطيفة، واتركي المزيج على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه ، وكرري الماسك مرتين أسبوعيًا.





فوائد ماسك الطماطم بالنشا :





- يعالج حب الشباب

- يعمل على تبييض البشرة بشكل فعال

- يمنح البشرة النضارة و اللمعان

- يخلصك من البقع الداكنة

- يخلصك من الهالات السوداء

- يقلل من آثار حب الشباب

- يشد البشرة ويقل ظهور التجاعيد .

تعاني الفتيات من مشاكل البشرة المختلفة منها اسمرار الوجه والرقبة والبقع الداكنة التي تظهر على البشرة، كذلك حب الشباب الذي يؤرق أصحاب البشرة الدهنية ، ويحتاج علاج حب الشباب عناية يومية خاصة بالبشرة للتخلص منه دون آثار صعبة التخلص منها.