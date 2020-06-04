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تبييض وعلاج الحبوب.. فوائد رائعة لماسك الطماطم والنشا للبشرة

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:48 م
فوائد الطماطم والنشا
فوائد الطماطم والنشا للبشرة
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رشا عوني
تعاني الفتيات من مشاكل البشرة المختلفة منها اسمرار الوجه والرقبة والبقع الداكنة التي تظهر على البشرة، كذلك حب الشباب الذي يؤرق أصحاب البشرة الدهنية ، ويحتاج علاج حب الشباب عناية يومية خاصة بالبشرة للتخلص منه دون آثار صعبة التخلص منها. 

نصح موقع glowpink بماسك طبيعي مناسب لكل أنواع البشرة وهو ماسك الطماطم بالنشا، إليكِ الطريقة : 

قومي بوضع ملعقة من النشا على نصف ثمرة طماطم، ودلكي بها بشرتك في حركات دائرية لطيفة، واتركي المزيج على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه ، وكرري الماسك مرتين أسبوعيًا. 

فوائد ماسك الطماطم بالنشا : 

- يعالج حب الشباب
- يعمل على تبييض البشرة بشكل فعال
- يمنح البشرة النضارة و اللمعان
- يخلصك من البقع الداكنة 
- يخلصك من الهالات السوداء
- يقلل من آثار حب الشباب 
- يشد البشرة ويقل ظهور التجاعيد . 
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