تبييض وعلاج الحبوب.. فوائد رائعة لماسك الطماطم والنشا للبشرة

تعاني الفتيات من مشاكل البشرة المختلفة منها اسمرار الوجه والرقبة والبقع الداكنة التي تظهر على البشرة، كذلك حب الشباب الذي يؤرق أصحاب البشرة الدهنية ، ويحتاج علاج حب الشباب عناية يومية خاصة بالبشرة للتخلص منه دون آثار صعبة التخلص منها.
نصح موقع glowpink بماسك طبيعي مناسب لكل أنواع البشرة وهو ماسك الطماطم بالنشا، إليكِ الطريقة :
قومي بوضع ملعقة من النشا على نصف ثمرة طماطم، ودلكي بها بشرتك في حركات دائرية لطيفة، واتركي المزيج على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه ، وكرري الماسك مرتين أسبوعيًا.
فوائد ماسك الطماطم بالنشا :
- يعالج حب الشباب
- يعمل على تبييض البشرة بشكل فعال
- يمنح البشرة النضارة و اللمعان
- يخلصك من البقع الداكنة
- يخلصك من الهالات السوداء
- يقلل من آثار حب الشباب
- يشد البشرة ويقل ظهور التجاعيد .