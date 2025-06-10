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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر الإفراط في تناول هذه الأنواع من الجبن.. مشاكل صحية خطيرة

الإفراط في تناول الجبن يرفع الكوليسترول ويؤثر على الكلى
الإفراط في تناول الجبن يرفع الكوليسترول ويؤثر على الكلى
آية التيجي

رغم أن الجبن يُعد من الأطعمة الأساسية على موائد الإفطار والعشاء، ويُفضله الكثيرون لمذاقه وسهولة تحضيره، إلا أن دراسة حديثة أجريت مؤخرا، أكدت أن الإفراط في تناول الجبن قد يُشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة.

الإفراط في تناول الجبن يرفع الكوليسترول ويؤثر على الكلى

 

تناول كميات كبيرة من الجبن، خاصة الأنواع المُصنعة مثل "المثلثات" و"المربعات"، قد يسبب سلسلة من الأضرار الصحية، وفقا لما نشر في موقع "هيلث شوتس"، ومن أبرزها:

- الكوليسترول وأمراض القلب:

الجبن، خاصة الأصفر والمُصنع، يحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، ويزيد بالتالي من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

- السمنة وتراكم الدهون

نظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية مرتفعة، يسهم الجبن في زيادة الوزن سريعًا، لا سيما عند تناوله بشكل يومي وبكميات كبيرة، كما يُخزن الجسم الدهون الزائدة في مناطق مثل البطن.

الإفراط في تناول الجبن يرفع الكوليسترول ويؤثر على الكلى

- اضطرابات في الهضم

بعض أنواع الجبن تحتوي على اللاكتوز، وهو نوع من السكر الطبيعي قد يسبب مشكلات في الهضم لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، ما يؤدي إلى الانتفاخ، الغازات أو الإسهال.

- ضغط الدم المرتفع

تُعد الجبن المالحة من أكثر المنتجات الغنية بالصوديوم، ما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم وارتفاع ضغط الدم، خاصة لمن يعانون من أمراض الكلى أو القلب.

الإفراط في تناول الجبن يرفع الكوليسترول ويؤثر على الكلى

- تحفيز ظهور حب الشباب

تشير أبحاث إلى أن منتجات الألبان، ومنها الجبن، قد تُسبب اختلالات هرمونية تؤدي إلى ظهور حب الشباب، وخصوصًا عند المراهقين.

- تأثير سلبي على الكلى

الجبن الغني بالبروتين والصوديوم يُشكل عبئًا على الكلى، وقد يتسبب في تدهور وظائفها على المدى الطويل، خاصة لدى المرضى المصابين بأمراض مزمنة.

الإفراط في تناول الجبن يرفع الكوليسترول ويؤثر على الكلى

- زيادة الالتهابات في الجسم

الدهون المشبعة الموجودة في بعض أنواع الجبن قد تُحفز الالتهابات المزمنة في الجسم، وهو ما يرتبط بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.

وينصح الأطباء باختيار أنواع الجبن الطبيعية والأقل معالجة، مثل: الجبن الرومي المعتق باعتدال، والتقليل من الأنواع المصنعة والمالحة، إضافة إلى الاعتدال في الكميات للحفاظ على التوازن الصحي.

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