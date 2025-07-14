بقع العرق على الملابس، تسبب لدى الكثير الإحراج الشديد، خصوصًا بالنسبة للملابس البيضاء أو الفاتحة، فقد يصعب أحيانًا التخلص منها حتى بعد الغسيل، لكن هل تصدق أن هناك مكونًا بسيطًا متوفرًا في كل بيت يمكنه إزالة هذه البقع من الملابس الجافة تمامًا وبدون استخدام نقطة ماء؟ اكتشف معنا هذا السر السحري الذي سيغيّر طريقة تنظيفك للملابس إلى الأبد، وطرق التخلص من البقع تماما.

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

لا نقع أوفرك مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

لا حاجة للنقع ولا للفرك الشديد بعد اليوم، إذا كنت تعاني من بقع العرق الصفراء أو الداكنة على الملابس خاصة في منطقة تحت الإبط، فهناك حل عبقري وسريع باستخدام بيكربونات الصوديوم أو كما تُعرف باسم صودا الخبز، وفقا لما نشرة موقع هيلثي.

لماذا تعتبر بيكربونات الصوديوم مكونًا سحريًا فى إزالة بقع العرق؟

تمتص الروائح الكريهة

تزيل التصبغات والبقع العضوية

لطيفة على الأقمشة ولا تُسبب تلفًا

يمكن استخدامها على الجاف دون ماء

طريقة الاستخدام على الجاف للتخلص من بقع العرق

لا نقع أوفرك مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

ضع كمية صغيرة من بيكربونات الصوديوم في طبق صغير ملعقة كبيرة تكفي.

باستخدام فرشاة أسنان ناعمة أو قطعة قماش جافة، رش كمية صغيرة من البودرة مباشرة على بقعة العرق.

افرك بلطف على البقعة بحركات دائرية، دون الضغط القوي.

اترك البودرة على البقعة لمدة 10 إلى 15 دقيقة لتمتص الزيوت والروائح.

إزالة البقايا

استخدم فرشاة جافة أو قطعة قماش نظيفة لإزالة البودرة من على القماش.

ستُلاحظ اختفاء البقعة بنسبة كبيرة إن لم يكن بالكامل، كما ستزول أي رائحة غير محببة. هذه الطريقة مثالية للملابس التي لا يمكن غسلها بسهولة، مثل البدل أو الأقمشة الحساسة.

نصيحة

لا نقع أوفرك مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

يمكنك خلط بيكربونات الصوديوم مع القليل من نشا الذرة لتعزيز مفعول الامتصاص، خاصة في الأيام الحارة أو للملابس الداكنة.