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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد

كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد
كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد
أسماء عبد الحفيظ

كافيوست، أنتشرت موضة مثيرة لإعجاب عشاق المشروبات الساخنة، في زوايا الشمال الأوروبي، تحديدًا في السويد، وهي قهوة كافيوست، قهوة فريدة تُقدَّم مع مكعبات من الجبن، وهذا شئ جديد ومختلف فمن المعتاد أن تقدم مع القهوة الحلويات والتسالي من المكسرات وغيرها، ولكن قهوة الكافيوست تعني قهوة الجبن لذلك يقدم معها الجبن، بحسب oddity central.

ما هي كافيوست ؟

كلمة كافيوست تعني حرفيًا قهوة الجبن، وهي تقليد قديم مستوحى من عادات شعب السامي، السكان الأصليين في شمال السويد وفنلندا، يتم تقديم القهوة ساخنة في كوب كبير، تُلقى فيه قطع من جبن خاص يُعرف باسم ليبويستو، وهو جبن يُشبه الحلوم في قوامه لكنه يحمل نكهة مميزة وخفيفة الملوحة.

ماذا يحدث عندما تلتقي القهوة بالجبن؟

كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد

بمجرد سكب القهوة الساخنة فوق مكعبات الجبن، تبدأ القطع بامتصاص النكهة، فتلين دون أن تذوب تمامًا، لتمنحك تجربة مختلفة لتتذوق القهوة، ويمكن تناول الجبن بملعقة في النهاية، حيث يكون قد تشبّع بنكهة القهوة، مما يخلق توازنًا رائعًا بين النكهات المرة والمالحة.

لماذا ينجذب الناس إلى كافيوست؟

كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد
  • تجربة جديدة ومثيرة: عشاق القهوة دائمو البحث عن النكهات غير التقليدية، و"كافيوست" تتيح لهم فرصة تذوق شيء مختلف تمامًا.
  • لمسة تراثية: يحنّ الكثيرون إلى الجذور والثقافات القديمة، وهذه القهوة تقدم لمحة عن ماضي سكان الشمال الأوروبي.
  • مشروب دافئ ومغذٍّ: الجبن المضاف يرفع من قيمة المشروب الغذائية، ما يجعله وجبة خفيفة متكاملة في آنٍ واحد.

هل ستصل كافيوست إلى عالمنا العربي؟

مع تزايد اهتمام المقاهي العالمية بالتجارب الفريدة، قد لا يكون من المفاجئ أن نجد قريبًا كافيوست على قوائم المقاهي المتخصصة في دبي أو القاهرة أو بيروت، خاصة في ظل حب عشاق القهوة العرب لتجربة كل ما هو جديد ومميز.

ما هي كافيوست ماذا يحدث عندما تلتقي القهوة بالجبن هل ستصل كافيوست إلى عالمنا العربي

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كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد

كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد
كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد
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