تخل بكهرباء القلب.. حسام موافي يحذر من تأثير سلبي للقهوة على الصحة

حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مخاطر الإفراط في تناول المنبهات، وعلى رأسها القهوة، لما لها من تأثيرات سلبية مباشرة على وظائف القلب، وخاصة كهرباء القلب.

رد على تساؤل طالبة: تسارع النبض بسبب القهوة

جاء تحذير الدكتور موافي خلال حديثه في برنامجه «رب زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، ردًا على استفسار من طالبة تعاني من تسارع نبض القلب نتيجة تناولها اليومي للقهوة.

وأكد أن مثل هذه الأعراض شائعة بين من يستهلكون كميات كبيرة من المنبهات.

الزانثين وتأثيره المزدوج: تركيز أعلى ومشكلات قلبية

وأوضح أن القهوة، شأنها شأن الشاي والشوكولاتة، تحتوي على مادة «الزانثين» المنبهة، التي لا تقتصر على تنشيط المخ فحسب، بل تؤثر أيضًا على أعضاء أخرى في الجسم، بما فيها القلب، حيث تزيد من نشاط "البؤرة الكهربية" فيه.

وأضاف موافي أن القهوة تؤدي أيضًا إلى زيادة إدرار البول نتيجة تنشيط الدورة الدموية في الكلى، مما قد يؤدي إلى اضطرابات إضافية في توازن السوائل والأملاح بالجسم.

وختم الدكتور حسام موافي تحذيره بنصيحة طبية واضحة بضرورة الاعتدال في استهلاك المنبهات، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب أو اضطرابات في ضربات القلب.