احذر شرب الشاي والقهوة باللبن.. مزيج قد يخفي مخاطر صحية صادمة

رغم أن شرب الشاي أو القهوة بالحليب يُعد عادة يومية عند كثير من الناس، إلا أن خبراء الصحة والتغذية حذروا من آثار سلبية غير متوقعة لهذا المزيج، خاصة عند تناوله بشكل يومي.

مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب

وهناك العديد من المخاطر لشرب الشاي والقهوة بالحليب، في مواقع أجنبية مثل Healthline وMedical News Today، ومن أبرزها ما يلي:

ـ تقليل امتصاص مضادات الأكسدة:

الحليب يحتوي على بروتينات تتفاعل مع المركبات المفيدة في الشاي والقهوة، فتقلل من فائدتها للجسم.

ـ يضعف امتصاص الحديد:

شرب الشاي أو القهوة باللبن مع الوجبات قد يعيق امتصاص الحديد، ما يزيد خطر الإصابة بالأنيميا، خاصة لدى النساء.

مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب

ـ يسبب مشاكل في الهضم:

المزيج قد يؤدي إلى الانتفاخ والمغص، خاصة لمن يعانون من حساسية اللاكتوز أو القولون العصبي.

ـ يرفع السعرات الحرارية والدهون:

الحليب الكامل الدسم والسكر يضيفان دهونًا وسعرات تؤثر على الوزن وصحة القلب.

ـ يساهم في اصفرار الأسنان:

بسبب الحمضية العالية وصبغات القهوة، خاصة مع الاستخدام المتكرر.

مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب

نصيحة الخبراء

ويفضّل تناول الشاي أو القهوة بدون حليب أو باستخدام بدائل نباتية مثل حليب اللوز أو الشوفان، مع تجنب تناولهما قرب الوجبات الغنية بالحديد.