6 أطعمة لا يجب تناولها مع القهوة.. تعرف عليها

ليست القهوة مجرد مشروبٍ صباحي، بل هي رفيقة يومية يفضلها الملايين حول العالم، فهي تمنح الجسم دفعة من النشاط وتعزز التركيز واليقظة، وغالبًا ما تُقدّم القهوة بجانب أطعمة خفيفة مثل الكرواسون أو الشوكولاتة الداكنة، إلا أن بعض المأكولات قد تؤثر سلبًا على طعم القهوة أو تسبب اضطرابات في المعدة، وللاستمتاع بالقهوة يجب معرفة الأطعمة التي لا يُنصح بتناولها معها، لتفادي أي تأثيرات غير مرغوبة على المذاق أو الصحة، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع (تايمز أوف إنديا).

أبرز أطعمة يُفضل تجنبها مع القهوة

الأطعمة الحارة

تناول الأطعمة الحارة إلى جانب القهوة، خاصة القهوة المثلجة قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المريء، إذ يعزز الكافيين إفراز الأحماض في المعدة، كما أن الحرارة الطبيعية للفلفل الحار قد تزداد بفعل القهوة، مما يجعل التجربة مزعجة وغير مريحة.

النعناع

على الرغم من أن النعناع يتمتع بطعم منعش، إلا أنه عند مزجه بالقهوة قد يُضفي نكهة معدنية مُرة وغير مرغوبة، ولتفادي هذا التعارض، يُنصح بعدم تناول القهوة مباشرة بعد استخدام معجون أسنان بنكهة النعناع أو بعد مضغ علكة بطعم النعناع، وبدلًا من ذلك، يمكن شرب الماء قبل القهوة لتنقية الحاسة الذوقية.

الأطعمة الحمضية

الأطعمة الحمضية مثل البرتقال، والجريب فروت، والليمون، هذه الفواكه عند تناولها مع القهوة، والتي قد تسبب حموضة زائدة وتهيّجًا في المعدة، بل وحرقة في بعض الأحيان، لذلك من الأفضل تناول الحمضيات في وقت منفصل عن فنجان القهوة.

الجبن المُصنع

يحتوي الجبن المُصنع على نسب عالية من الملح ومواد مضافة صناعية، والتي تتعارض مع مرارة القهوة، مما يجعل الطعم العام غير متناسق، وقد يشعر الفرد بمزيج القهوة مع هذا النوع من الجبن بطعم غير مستساغ.

الزبادي

الجمع بين الزبادي، وخاصةً البارد، والقهوة الساخنة قد يكون غير ملائم للمعدة، إذ يُحدث تضاربًا في درجات الحرارة والنكهات، مما قد يؤدي إلى الشعور بالانزعاج أو عسر الهضم، لتفادي ذلك يُنصح بترك فترة زمنية بين تناول الزبادي والقهوة.

اللحوم الحمراء

تناول اللحوم الحمراء مع القهوة قد يُرهق الجهاز الهضمي، وذلك بسبب دهون اللحوم التي تتداخل مع مرارة وحموضة القهوة، كما أن القهوة تُعد مدرّة للبول، مما قد يؤدي إلى الجفاف عند دمجها مع وجبات غنية بالبروتين والدسم، لذا من الأفضل تناول الماء بدلاً من القهوة عند تناول اللحوم.