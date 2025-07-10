هل القلق يسبب ألمًا في الصدر؟.. معلومات مفاجئة

من الشائع أن يشعر الإنسان عند التعرّض لمشاعر القلق أو التوتر الشديد بعدم ارتياح أو ألم في منطقة الصدر، والذي يُعرف أحيانًا بين المواطنين باسم "قبضة القلب"، وعلى الرغم من أن هذا الألم غالبًا ما يكون عابرًا، إلا أنه قد يكون شديدًا لدرجة تجعل البعض يخلطه مع أعراض النوبة القلبية.

علاقة متبادلة بين القلق وألم الصدر

وفقًا لما نشره موقع "Health" الطبي، فترتبط مشاعر القلق وألم الصدر بعلاقة متبادلة، حيث يمكن للقلق أن يُسبب ألمًا في الصدر، كما قد يؤدي الألم بدوره إلى زيادة الشعور بالقلق، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق المزمن.

احصائيات

تُشير الإحصاءات إلى أن القلق يقف وراء ما يقارب من 30 إلى 40% من حالات ألم الصدر منخفض الخطورة التي تصل إلى أقسام الطوارئ، كما أن نحو 50% من المصابين باضطراب القلق العام يعانون من ألم أو انزعاج متكرر في الصدر.

لماذا يسبب القلق ألمًا في الصدر؟

عندما يشعر الإنسان بالخوف أو القلق، يدخل الجسم في حالة استجابة تُعرف بـ"القتال أو الهروب"، حيث يفرز الجسم هرمونات مثل النورإبينفرين، والدوبامين، والسيروتونين. هذه الاستجابة الطبيعية تُسبب مجموعة من التغيرات الجسدية، منها:

زيادة معدل ضربات القلب

شد عضلي

ضيق في التنفس

تغيرات في الدورة الدموية

وقد يُسبب ذلك في نهاية المطاف شعورًا بألم في الصدر. كما أن بعض الأشخاص قد يُعانون من نوبات هلع مفاجئة تُصاحبها أعراض تُشبه النوبات القلبية، مثل ألم حاد في الصدر وضيق في التنفس، ما يخلق حالة من الخوف المفرط لدى المريض.

أعراض جسدية أخرى للقلق الشديد

للتفريق بين ألم الصدر الناتج عن القلق وغيره من الأسباب، من المفيد الانتباه إلى الأعراض الأخرى المصاحبة لنوبة القلق، والتي تشمل:

الشعور بالخوف المفاجئ

تسارع ضربات القلب

الارتعاش أو التنميل

صعوبة في التنفس

الدوخة أو الشعور بالدوار

التعرق أو القشعريرة

ألم في المعدة أو غثيان

كيف نميّز بين ألم القلق والنوبة القلبية؟

قد يصعب أحيانًا التفريق بين ألم الصدر الناتج عن القلق وألم النوبة القلبية، نظرًا لتشابه الأعراض. ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي تساعد:

ألم القلق

يخف عادة بعد ممارسة تمارين التنفس أو تهدئة النفس، ويرتبط غالبًا بمشاعر القلق أو نوبات الهلع.

ألم النوبة القلبية

يكون أكثر استمرارًا، ويصاحبه ألم ينتشر إلى الذراعين، الكتفين، الرقبة، أو الفك، وغالبًا لا يخف بالاسترخاء.

إذا كان الفرد غير متأكد من سبب ألم الصدر، فيجب عليه استشارة الطبيب فورًا حيث سيعتبر هو الخيار الآمن.

أسباب أخرى محتملة لألم الصدر

لا يقتصر ألم الصدر على القلق أو أمراض القلب، فهناك حالات أخرى قد تكون مسؤولة، منها:

تمزق أو انسداد في أحد الشرايين

عدوى في الرئة

التهاب الغشاء الضام بين الأضلاع وعظم الصدر

مشكلات الجهاز الهضمي مثل الارتجاع الحمضي

شد عضلي نتيجة العطس أو السعال

الالتهاب الرئوي

الهربس النطاقي

كيف تتعامل مع ألم الصدر الناتج عن القلق؟

للحد من ألم الصدر الناتج عن القلق، يُنصح باتباع مجموعة من الأساليب التي تساعد على تقليل التوتر وتحسين الحالة النفسية، مثل:

ممارسة التمارين الخفيفة أو اليوغا

تقنيات التنفس العميق والتأمل

الحفاظ على نظام غذائي صحي

تقليل استهلاك الكافيين والكحول

الحصول على قسط كافٍ من النوم

التحدث إلى شخص مقرّب أو كتابة المشاعر في مذكرات

وفي حال استمرار الأعراض أو تكرارها بشكل مؤثر، فمن الضروري التوجه إلى طبيب نفسي مختص لتلقي الدعم اللازم.