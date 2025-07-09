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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

في ذكرى رحيله.. كيف أصبح عبد المنعم مدبولي رائد الكوميديا الإنسانية؟

في ذكرى رحيله.. كيف أصبح عبد المنعم مدبولي رائد الكوميديا الإنسانية؟
في ذكرى رحيله.. كيف أصبح عبد المنعم مدبولي رائد الكوميديا الإنسانية؟
ولاء خنيزي

في مثل هذا اليوم، التاسع من يوليو، تحل ذكرى رحيل أحد أعمدة الفن الكوميدي في مصر والعالم العربي، الفنان القدير عبد المنعم مدبولي، الذي غادر دنيانا عام 2006 بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا خالدة زرعت البهجة في قلوب الملايين.

مدرسة في التمثيل والإخراج

لم يكن عبد المنعم مدبولي مجرد فنان يبعث على الضحك، بل كان مدرسة شاملة في فن التمثيل والإخراج المسرحي والتلفزيوني والسينمائي.

تميز بأسلوب فريد يجمع بين البساطة والصدق والدفء، ونجح في تكوين علاقة خاصة مع الجمهور المصري والعربي، علاقة قائمة على التقدير والثقة والحنين.

البدايات الفنية

ولد عبد المنعم مدبولي في القاهرة، والتحق بـ المعهد العالي لفن التمثيل العربي، ليتخرج فيه عام 1949 ضمن ثاني دفعاته.

بعد التخرج، انضم إلى فرقة جورج أبيض ثم فرقة فاطمة رشدي، وشارك في برامج الأطفال الإذاعية، خاصة حلقات "بابا شارو"، وكانت تلك بداية لتأسيس مكانته الفنية.

بدايات ناضجة في المسرح والإذاعة

بدأ مدبولي مسيرته الحقيقية من خلال البرنامج الإذاعي الشهير "ساعة لقلبك"، الذي شكّل انطلاقة لجيله بالكامل. 

انضم بعد ذلك إلى مسرح التلفزيون، وأسس مع رفاق دربه مثل فؤاد المهندس وأمين الهنيدي مدرسة كوميدية جديدة، استمدت روحها من تراث عمالقة الكوميديا أمثال الريحاني والكسار.

المساهمة في تأسيس الفرق المسرحية

شارك مدبولي في أول عمل مسرحي له بدور أعرابي ضمن فرقة المسرح المصري الحديث التي أسسها زكي طليمات، ثم قام بتأسيس فرقة "المسرح الحر" عام 1952، والتي قدمت أعمالًا بارزة مثل:

  • الأرض الثائرة
  • حسبة برما
  • مراتي بنت جن
  • مراتي نمرة 11
  • كوكتيل العجائب

انضم لاحقًا إلى فرقة التلفزيون المسرحية، ثم تولى قيادة فرقة المسرح الكوميدي، حيث أخرج عددًا من العروض الناجحة، منها:

  • أنا وهو وهي
  • جلفدان هانم
  • السكرتير الفني
  • دسوقي أفندي
  • حلمك يا شيخ علام
  • وسط البلد

صانع النجوم

من أبرز إنجازات عبد المنعم مدبولي أنه كان معلمًا لأجيال كاملة من الفنانين الذين أصبحوا نجومًا في الكوميديا، مثل:

عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، محمد صبحي، وغيرهم من الأسماء التي تدين له بالكثير من الفضل في تشكيل أدواتهم الفنية وبداية طريقهم نحو النجومية.

السينما.. تأخر الحضور وقوة التأثير

رغم أن بدايته السينمائية جاءت متأخرة نسبيًا، في عام 1958 من خلال فيلم أيامي السعيدة، إلا أنه شارك لاحقًا في نحو 150 فيلمًا من أبرزها:

  • الحفيد
  • مولد يا دنيا
  • إحنا بتوع الأتوبيس
  • غرام في أغسطس
  • أشجع رجل في العالم
  • أريد خلعا (وكان آخر أعماله مع أشرف عبد الباقي)

الدراما التلفزيونية.. لمسة إنسانية باقية

من أبرز أدواره التلفزيونية دور الأب الحنون في مسلسل "أبنائي الأعزاء.. شكرًا"، وهو الدور الذي كرّمه من أجله الرئيس الراحل أنور السادات بشهادة تقدير خاصة من أكاديمية الفنون، ليؤكد مكانته في قلوب الناس ليس فقط كفنان، بل كرمز للأبوة والمشاعر النبيلة.

تكريمات وجوائز

نال عبد المنعم مدبولي خلال مشواره الفني عددًا كبيرًا من الجوائز والتكريمات، منها:

  • جائزة أحسن ممثل عن أفلام: الحفيد، مولد يا دنيا، أهلاً يا كابتن
  • وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983
  • جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله عام 1984
  • تكريم في مهرجان زكي طليمات عام 1986
  • تكريم خاص من دائرة المعارف النمساوية، ليكون أول فنان عربي يُكتب عنه فيها
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