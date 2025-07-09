قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: روسيا ستظل هادئة أمام خطاب ترامب المتشدد
عودة الخدمات.. رئيس الوزراء يتابع الموقف الحالي لمبنى سنترال رمسيس
ياسمين فؤاد تشهد توقيع بروتوكول للحفاظ على البيئة البحرية
اتجوزت عرفي ومنعته يشوف أولاده.. تفاصيل جديدة في قتل مستشار سابق لطليقته
وكيل الأزهر: المشروع الصيفي القرآني مبادرة كريمة برعاية الإمام الأكبر
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس"
التهجير أو النار.. لقاء ترامب ونتنياهو يكشف الوجه الحقيقي لخطة غزة
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس
اجتماع الحكومة الأسبوعي يبدأ برئاسة مدبولي.. ومؤتمر صحفي مرتقب
استخدم الذكاء الاصطناعي.. مجهول ينتحل شخصية وزير الخارجية الأمريكي
القائمة الوطنية من أجل مصر تتقدم بأوراقها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي دعم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بمناسبة الصيف.. تعرف على روتين العناية المثالي بالبشرة والشعر قبل نزول البحر

بمناسبة الصيف.. تعرف على روتين العناية المثالي بالبشرة والشعر قبل نزول البحر
بمناسبة الصيف.. تعرف على روتين العناية المثالي بالبشرة والشعر قبل نزول البحر
ولاء خنيزي

يمنحنا البحر شعورًا رائعًا بالحرية والانفصال المؤقت عن الضغوط اليومية، إلا أن تأثيره لا يكون دائمًا إيجابيًا، خاصة على البشرة والشعر، فملوحة الماء، والأشعة فوق البنفسجية، والرطوبة العالية يمكن أن تجهد الجلد وتتلف الشعر، ما لم نستعد لذلك بشكل مناسب، وفي هذا التقرير، نستعرض روتين العناية المثالي بالبشرة والشعر قبل النزول إلى البحر، وفقًا لما تم نشره في موقع Real Simple.

أولًا: العناية بالبشرة قبل السباحة

تنظيف لطيف للبشرة

ابدئي يومك بتنظيف وجهك باستخدام غسول لطيف خالٍ من الكحول والكبريتات، هذا يزيل العرق والزيوت دون أن يسبب جفافًا للبشرة.

تطبيق واقٍ شمسي فعال

ضعي واقيًا شمسيًا بمعامل حماية (SPF) لا يقل عن 50، ويفضل أن يكون مقاومًا للماء، طبقيه قبل التعرض لأشعة الشمس بـ 20 دقيقة، ولا تنسي تجديده كل ساعتين للحصول على حماية مستمرة.

ترطيب خفيف ومتوازن

الترطيب ضروري حتى في أيام الصيف الحارة، استخدمي مرطبًا خفيفًا يحتوي على جل الألوفيرا أو تركيبة مائية للحفاظ على توازن البشرة دون انسداد المسام.

حماية الشفاه والعينين

لا تغفلي عن الشفاه والعينين؛ استخدمي بلسمًا يحتوي على عامل حماية من الشمس، بالإضافة إلى نظارات شمسية ذات جودة عالية لحماية عينيك من الأشعة الضارة.

ثانيًا: العناية بالشعر قبل نزول البحر

بلل الشعر بالماء العذب أولًا

قبل دخول البحر، بللي شعرك بالماء العادي. الشعر المبلل مسبقًا يمتص كميات أقل من المياه المالحة أو الكلور، مما يقلل من الضرر.

استخدام الزيوت الطبيعية الواقية

ضعي طبقة خفيفة من زيت جوز الهند أو زيت الأرجان على الشعر، هذه الزيوت تشكل حاجزًا واقيًا طبيعيًا، وتحمي من الجفاف والتقصف وتقلل من امتصاص الشعر للملوحة والكلور.

تسريحة مناسبة لتقليل التلف

اربطي شعرك بتسريحة مريحة مثل الضفيرة أو الكعكة المرتفعة، فهي تساعد في تقليل تشابك الشعر واحتكاكه بالماء، مما يحافظ على صحته.

تجنب أدوات التصفيف الحراري

تجنبي استخدام المجفف أو مكواة الشعر قبل الذهاب إلى البحر، فالشعر المعرض للحرارة يكون أكثر هشاشة وتلفًا عند ملامسته لأشعة الشمس والمياه المالحة.

الاستعداد هو مفتاح الوقاية

الاهتمام بالبشرة والشعر قبل السباحة ليس رفاهية، بل هو جزء أساسي من روتين العناية الذاتية، خاصة في فصل الصيف. احرصي على اتباع الخطوات السابقة لتستمتعي بيومك على الشاطئ دون أن تدفعي ثمن المتعة بتلف بشرتك أو شعرك.

البحر الصيف البشرة الشعر العناية بالبشرة العناية بالشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

بيجاد مروان

بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

الزمالك

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ترشيحاتنا

فريق طبي

إنجاز طبي جديد بقسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى القناطر الخيرية

محكمة

المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيه لشخصين يتجاران في المخدرات بالقليوبية

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يتفقد مخابز مدينة الخارجة

بالصور

بأرخص سعر.. سيارات كهربائية جديدة من نيسان على وشك الانتشار عالميا

نيسان
نيسان
نيسان

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

إنزال 600 ألف زريعة بلطى ومبروك ببحرى أبوالأخضر ومويس وترعة الإسماعيلية بالشرقية

سمك
سمك
سمك

فيديو

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد