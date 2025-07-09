بمناسبة الصيف.. تعرف على روتين العناية المثالي بالبشرة والشعر قبل نزول البحر

يمنحنا البحر شعورًا رائعًا بالحرية والانفصال المؤقت عن الضغوط اليومية، إلا أن تأثيره لا يكون دائمًا إيجابيًا، خاصة على البشرة والشعر، فملوحة الماء، والأشعة فوق البنفسجية، والرطوبة العالية يمكن أن تجهد الجلد وتتلف الشعر، ما لم نستعد لذلك بشكل مناسب، وفي هذا التقرير، نستعرض روتين العناية المثالي بالبشرة والشعر قبل النزول إلى البحر، وفقًا لما تم نشره في موقع Real Simple.

أولًا: العناية بالبشرة قبل السباحة

تنظيف لطيف للبشرة

ابدئي يومك بتنظيف وجهك باستخدام غسول لطيف خالٍ من الكحول والكبريتات، هذا يزيل العرق والزيوت دون أن يسبب جفافًا للبشرة.

تطبيق واقٍ شمسي فعال

ضعي واقيًا شمسيًا بمعامل حماية (SPF) لا يقل عن 50، ويفضل أن يكون مقاومًا للماء، طبقيه قبل التعرض لأشعة الشمس بـ 20 دقيقة، ولا تنسي تجديده كل ساعتين للحصول على حماية مستمرة.

ترطيب خفيف ومتوازن

الترطيب ضروري حتى في أيام الصيف الحارة، استخدمي مرطبًا خفيفًا يحتوي على جل الألوفيرا أو تركيبة مائية للحفاظ على توازن البشرة دون انسداد المسام.

حماية الشفاه والعينين

لا تغفلي عن الشفاه والعينين؛ استخدمي بلسمًا يحتوي على عامل حماية من الشمس، بالإضافة إلى نظارات شمسية ذات جودة عالية لحماية عينيك من الأشعة الضارة.

ثانيًا: العناية بالشعر قبل نزول البحر

بلل الشعر بالماء العذب أولًا

قبل دخول البحر، بللي شعرك بالماء العادي. الشعر المبلل مسبقًا يمتص كميات أقل من المياه المالحة أو الكلور، مما يقلل من الضرر.

استخدام الزيوت الطبيعية الواقية

ضعي طبقة خفيفة من زيت جوز الهند أو زيت الأرجان على الشعر، هذه الزيوت تشكل حاجزًا واقيًا طبيعيًا، وتحمي من الجفاف والتقصف وتقلل من امتصاص الشعر للملوحة والكلور.

تسريحة مناسبة لتقليل التلف

اربطي شعرك بتسريحة مريحة مثل الضفيرة أو الكعكة المرتفعة، فهي تساعد في تقليل تشابك الشعر واحتكاكه بالماء، مما يحافظ على صحته.

تجنب أدوات التصفيف الحراري

تجنبي استخدام المجفف أو مكواة الشعر قبل الذهاب إلى البحر، فالشعر المعرض للحرارة يكون أكثر هشاشة وتلفًا عند ملامسته لأشعة الشمس والمياه المالحة.

الاستعداد هو مفتاح الوقاية

الاهتمام بالبشرة والشعر قبل السباحة ليس رفاهية، بل هو جزء أساسي من روتين العناية الذاتية، خاصة في فصل الصيف. احرصي على اتباع الخطوات السابقة لتستمتعي بيومك على الشاطئ دون أن تدفعي ثمن المتعة بتلف بشرتك أو شعرك.