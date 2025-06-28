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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نانسى صلاح تصور مسلسل 2 قهوة .. تفاصيل

الفنانة نانسى صلاح
الفنانة نانسى صلاح
سعيد فراج

تصور الفنانة نانسى صلاح مشاهد دورها فى مسلسل “2 قهوة” الذى من المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضاني المقبل. 

وتقدم نانسى صلاح شخصية شريفة وهى صديقة مرام على وتتعرض لعديد من المواقف فى حياتها. 

 يذكر أن يشارك في بطولة مسلسل 2 قهوة كل من احمد فهمي ، مرام علي ، محسن محي الدين ، ميمي جمال  ، ميرفت عمر الحريري ، بسنت أبو باشا ، اسماعيل فرغلي ، حازم إيهاب ، احمد الشامي ، و غيرهم كثير من النجوم تأليف عمرو محمود ياسين و اخراج عصام نصار. 

إطلالة نانسى صلاح 

من ناحية أخرى شاركت الفنانة نانسي صلاح جمهورها بصورة بسيطة من خلال ستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام

وكانت نانسي ترتدي فستانا أنيقا، واعتمدت الشعر الطويل بتسريحة الذيل حصان، مما نال إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية وضعت نانسي ألوان هادئة في مكياجها ولم تبالغ في وضع الاكسسوارات.

أحدث أعمال نانسي صلاح

ويذكر أن نانسى صلاح تنتظر عرض فيلم «جبل الحريم» من بطولة الفنانة سوسن بدر، وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة

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