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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي
أميرة فتحي
أحمد البهى

أكدت الفنانة أميرة فتحي انها تعتبر نفسها مؤدية، وليست مطربة، على الرغم من تقديمها عدد من التجارب الغنائية الناجحة. 

وقالت أميرة فتحي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: كنت أقدم بعض الأغاني فى قالب درامي أثناء تقديمي المسرحيات، وبسبب ذلك عرض علي أحدي المنتجين من دولة لبنان ان يقوم بإنتاج البوم غنائي لي، ولكنا اختلفنا على بعض التفاصيل النهائية. 

وتابعت أميرة فتحي: الصدفة بعد ذلك قادتني لتقديم أغنية" عقبال كل البنات" مع الملحن الراحل محمد رحيم، فقد كنا أصدقاء، وكنت أجلس معه برفقة عدد من الاصدقاء فى الاستديو الخاص به، وحين سمعت اللحن الخاص بأغنية عقبال كل البنات، أعجبني للغاية وطلبت منه الحصول علي اللحن، وحينها تحدثنا علي الفور مع الشاعر محمد جمعة، وشرحت له أنني لا أريد ان أكون مطربة، ولكن أريد ان أودي أغنية علي غرار ما كانت تقدمه نيللي وشويكار، وفؤجئت بانه يكتب أغنية عقبال كل البنات،ولكن للآسف الاغنية تم طرحها بالتزامن مع ثورة 25 يناير، واصبت بالاكتئاب فقد إنتجت الاغنية وانفقت عليها حتي تخرج بهذا الشكل، ثم اندلعت الثورة وبعدها كنت فى حالة قلق شديدة علي مصر، وبعد سنوات قدمت أغنية أخري.

وأستكملت اميرة فتحي: أغنية عقبال كل البنات أصبحت منتشرة فى الأفراح وكل المناسبات.

الفنانة أميرة فتحي أميرة فتحي عقبال كل البنات الملحن الراحل محمد رحيم محمد رحيم

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