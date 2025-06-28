عمرو دياب يدخل الأعلى مشاهدة بـ ابتدينا

تمكن برومو أغنية"ابتدينا" للفنان عمرو دياب، من الدخول في قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وحقق البرومو ما يقرب من ربع مليون مشاهدة فى غضون يومين فقط من طرحه.

وطرحت الهضبة عمرو دياب بالتعاون مع شركة سوني العالمية صورة دعائية ومقطع لم يتعد ثواني قليلة من إحدى أغنيات ألبومه ابتدينا ليتصدر محركات البحث على موقع إكس في مصر .

ويعد ألبوم "ابتدينا" هو التعاون الأول في مجال الألبومات بين الهضبة وشركة سوني العالمية بعد أن أتما شراكة فنية بينهما منذ عدة أشهر .

وكان الفنان عمرو دياب قد أشار لجمهوره في حفله بدولة الكويت أن الألبوم سيشهد مفاجآت موسيقية بأفكار جديدة .

ومن المتوقع أن يصدر الألبوم عبر منصات الموسيقى المختلفة خلال الأيام القادمة .

يذكر أن اخر البومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا في مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى .