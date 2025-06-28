مش عارف ده شبهي ولا الـ AI ولا أنا .. أحمد العوضي في حيرة بسبب صورة

أثار الفنان أحمد العوضي، الجدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد نشره صورة لمعجب يقف بجانب شخص يشبهه بدرجة كبيرة.

وعلّق احمد العوضي قائلًا: “أنا متثبت قدام الصورة دي ومش عارف.. ده شبهي؟ ولا ده AI؟ ولا ده أنا؟” المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، خاصة في ظل انتشار موجة صور النجوم المعدّلة والمُنتَجة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي انتشرت مؤخرًا بشكل كبير على مواقع التواصل.

الصورة التي نشرها العوضي تأتي ضمن سلسلة من الصور المتداولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي طالت عددًا من النجوم مثل عادل إمام، لبلبة، وغيرهم.

وعبّر العوضي عن دهشته من الشبه الكبير بينه وبين الشخص الموجود في الصورة، مما جعل البعض يعتقد أنها قد تكون صورة معدلة بالـAI، بينما ظن آخرون أنها صورة حقيقية له لم يرها من قبل.

يُذكر أن العوضي عرض له في رمضان الماضي مسلسل "فهد البطل، الذي حقق نجاحا كبيرا، وشاركه في البطولة ميرنا نور الدين، عصام السقا، كارولين عزمي، وآخرون.