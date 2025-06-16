نجاح دباح.. أحمد العوضي يتعاقد على فيلم البوب

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن من خلالها تعاقده مع المنتج أحمد السبكي، لبدء تصوير فيلم البوب.

وظهر أحمد العوضي، بجوار المنتج أحمد السبكي، والمخرج كريم السبكي، وكتب في التعليق: «فيلم (البوب) .. انتاج احمد السبكي وكريم السبكي .. نجاح دباح ان شاء الله بفضل ربنا وبدعم اخواتي الغاليين».

منشور أحمد العوضي

مسابقة أحمد العوضي

من جهة أخرى، أعلن الفنان أحمد العوضي عن إطلاق مسابقة رقم 70 عبر حسابه على "فيس بوك"، ودعا الجمهور للمشاركة بتوقعاتهم حول مشروعه الفني المقبل في رمضان2026 .

وطرح سؤالاً علي متابعيه و جمهوره قائلاً : "سؤال المسابقه رقم 70 العمل الجاي ليا إن شاء الله فيلم، ولا مسلسل رمضان 2026، ولا فيلم ومسلسل في رمضان 2026، 30 فائز من إخواتي هلم الورق كمان أربع أيام شارك السؤال مع اخواتك".

وأشار أن هناك 30 فائزا سيفوزون بالمسابقة، مع إعطاء المتابعين 4 أيام للمشاركة .

أعمال أحمد العوضي

وكان أخر أعمال العوضي مسلسل فهد البطل، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.