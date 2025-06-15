يلا يا مسهرنا.. العوضى يشجع الأهلي أثناء المباراة

حرص الفنان أحمد العوضي على دعم النادي الأهلي خلال مباراته أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، ضمن افتتاح منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ونشر العوضي، عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي، رسالة قصيرة حماسية قال فيها:"يلا يا أهلي يا مسهرنا"، أثناء مشاهدته المباراة.

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة يحصل الفريقان على نقطة لكل منهما في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مجريات اللقاء

وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل، إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14، تعرّض إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، لإصابة قوية خرج على أثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.

ودفع الأهلي بتغييرين هما حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلا من تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان.

وأهدر تريزيجيه، لاعب الأهلي، ركلة الجزاء في الدقيقة 43 بعد أن تحصل عليها أحمد مصطفى زيزو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.





