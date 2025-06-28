أحمد العوضي ينعي ضحايا حادث المنوفية بكلمات مؤثرة

نعى الفنان أحمد العوضي ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي صباح أمس بالمنوفية وأسفر عن مصرع 19 شخصا.

و كتب العوضي عبر فيسبوك:أنا لله وإنا إليه راجعون لاحول ولا قوة إلا بالله مع كل الحزن و الألم يارب صبر أهاليهم ١٨ عروسة للجنة ان شاء الله .

وفاة 19 شخصا وإصابة 3

وكانت سادت حالة من الحزن بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، عقب وفاة 19 شخصا وإصابة 3 أشخاص من أبنائها في حادث تصادم بين تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي، صباح اليوم، بسبب اختلال عجلة التريلا من يد السائق وتحوله على الطريق الاخر المعاكس.



إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث

وكانت ‎ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في نطاق مركز أشمون.

جاء ذلك عقب تسببه في وقوع حادث على الطريق الإقليمي راح ضحيته 19 متوفى منهم 18 بنتا من أبناء قرية كفر السنابسة.