شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي: تغمدهم الله بواسع رحمته

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، فتيات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اللائي لقين ربهنَّ في حادثٍ أليمٍ أدمى قلوبنا، وقع صباح اليوم على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفر عن وفاة 18 فتاة وسائقًا، وإصابة أخريات.

وأعرب شيخ الأزهر، عن خالص تعازيه لأهالي القرية وأسر بناتنا اللائي ارتقين في هذا الحادث الأليم، وخالص عزائه لأسرة السائق، داعيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار هذه الحوادث.

وسأل شيخ الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمَّدهم جميعًا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمنَّ على المصابات بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

وفاة 19 شخصا وإصابة 3

وكانت سادت حالة من الحزن بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، عقب وفاة 19 شخصا وإصابة 3 أشخاص من أبنائها في حادث تصادم بين تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي، صباح اليوم، بسبب اختلال عجلة التريلا من يد السائق وتحوله على الطريق الاخر المعاكس.

إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث

وكانت ‎ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في نطاق مركز أشمون.

جاء ذلك عقب تسببه في وقوع حادث على الطريق الإقليمي راح ضحيته 19 متوفى منهم 18 بنتا من أبناء قرية كفر السنابسة.

وكان سائق التريلا سلك الاتجاه المعاكس واختلت عجلة القيادة في يده ما أدى إلى دخوله في الميكروباص وجها لوجه ووفاة مستقليه.