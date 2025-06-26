مركز الأزهر للفتوى يسلط الضوء على مكانة شهر المحرم وفضل صيامه

بمناسبة حلول شهر المحرم اليوم الخميس، استعرض مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك فضل هذا الشهر المبارك، مشيرًا إلى أنه أول شهور السنة الهجرية، وأحد الأشهر الحُرُم الأربعة التي عظّمها الإسلام، بل وأفضلها مكانة.

وأوضح المركز أن الصيام في هذا الشهر يأتي مباشرة في الفضل بعد صيام شهر رمضان، مستشهدًا بحديث النبي محمد ﷺ الذي قال فيه: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل"، وهو حديث ورد في صحيح مسلم، ما يؤكد عظمة هذا الشهر وعلو درجته بين سائر الشهور.

كما أشار مركز الأزهر إلى أن شهر المحرم شهد واقعة كبرى من وقائع النصر الإلهي، حيث أنجى الله تعالى نبيه موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون، وأغرق الأخير وجنوده، ما جعل من هذا الشهر رمزًا للحق والغلبة على الظلم والطغيان، وزاد من قداسته في ذاكرة الأمة.

ومن أبرز ما يميز شهر المحرم أيضًا، كما بيّن المركز، اشتماله على يوم عاشوراء، اليوم العاشر من الشهر، والذي اختصه النبي ﷺ بفضيلة عظيمة، حيث جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما: "ما رأيتُ النبي ﷺ يتحرّى صيام يومٍ يفضّله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء"، وهو حديث رواه البخاري. وقد بيّن النبي ﷺ أن صيام يوم عاشوراء يُكفّر ذنوب السنة الماضية، مما يجعله فرصة عظيمة للتطهر وتجديد التوبة.

بهذه المعاني والمواقف العظيمة، يذكّر مركز الأزهر العالمي للفتوى المسلمين بقيمة هذا الشهر الكريم، حاثًّا إياهم على اغتنامه بالطاعة والصيام والعمل الصالح.