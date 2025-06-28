حلمي عبد الباقي يحضر لأغنيتين "شربنا" و"أغلى الناس"

يقوم الفنان حلمي عبد الباقي بالتحضير الى أغنيتين جديدين حيث من المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة عبر قناته على موقع اليوتيوب.

ويتعاون حلمي عبد الباقى فى الأغنيتين وهما “شربنا وأغلى الناس” وذلك مع الشاعر صلاح مندي، والأغنية الأولى من ألحان هاني فاروق وتوزيع بيشوي سمير أما الثانية من ألحان محمد سعد وتوزيع أشرف البرنس.

الحالة الصحية للفنان حلمي عبد الباقي

وقد طمأن النجم حلمى عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية جمهوره على حالته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرا، وخضوعه لعملية جراحية وإزالة كيس دهنى من الرقبة.

وقال حلمي عبد الباقي: الحمد لله صحتى حاليا زى الفل وبدأت في تحسن كبير بعد عملية استمرت لمدة ساعات، وكل اللى يجيبه ربنا كويس.

وأضاف: أوجه الشكر لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وجميع أعضاء مجلس الإدارة على تواصلهم معى طول الوقت والاطمئنان عليا، بالإضافة إلى أصدقائى من داخل الوسط الفني وخارجه، مشيرا أنه يعود للمارسة عمله في النقابة خلال الأسبوع المقبل.

وطرح مؤخرا حلمى عبد الباقى أغنيته الجديدة "كفاية جراح" من كلمات زياد حسن وألحان محمد الفخراني وتوزيع رامي المصرى.

وتقول كلمات الأغنية: أنا قلبي يا دنيا فاض بيه إنتى بتعملي فيه كده ليه، بتجرحى من غير أسباب، رخيلي ياعمر حبالك سيب ولا مليش في الدنيا نصيب، يعني أنا مش معمولى حساب، الله يخليكي كفاية جراح ولا أنا مش مكتوبلي أرتاح".