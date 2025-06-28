باللون الروز.. منة فضالي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهرت منة فضالي بإطلالة بسيطة مرتدية بلوزة باللون الروز نسقت معها شورت باللون الأسود،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها،ومن الناحيه الجماليه اعتمدت علي جمال ملامحها الطبيعي دون التكلف في وضع المكياج .



وحرصت النجمة منه فضالي على مشاركت هذه اللحظات المبهجة مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل محبوها مع الإطلالة التي وصفها الكثيرون بـ الأنيقة المختلفة، مؤكدين أن منة تعرف دائمًا كيف تواكب الموضة وتختار ما يبرز شخصيتها وروحها المرحة، بينما عبّر البعض عن إعجابه بجرأتها في كسر النمط التقليدي وإبراز أنوثتها بأسلوب راقٍ وغير مبتذل.