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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رانيا منصور تطلب الدعاء بالشفاء لـ يوسف فوزي بعد لقائه مع صدى البلد

الفنانة رانيا منصور
الفنانة رانيا منصور
أوركيد سامي

طلبت الفنانة رانيا منصور من الجمهور، الدعاء بالشفاء  للفنان يوسف فوزي، الذي يعاني من أزمة صحية، وفقا لما كشف عنه في لقاء خاص مع صدى البلد.

وقالت رانيا منصور لـ صدى البلد: "حقيقي من أطيب وأرقى الناس.. دعواتكم له بالشفاء".

وأضافت: "ربنا يشفي استاذ يوسف فوزي، من أرق الناس ، حقيقي من أطيب وارقى الناس. و بنحب كل أعماله ، . بطلب من كل الناس له تدعو له، ربنا يعطي له كل الخير".

وتصدر اسم الفنان يوسف فوزي مؤشرات البحث عبر موقع “جوجل”، بعد اللقاء الذي أجراه مع موقع “صدى البلد” بعد اختفاء استمر لسنوات.


وشهد اللقاء، الذي أجرته أوركيد سامي المذاع علي موقع صدى البلد الاخباري  تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين للفنان يوسف فوزي بالشفاء، حيث شهد حالة كبيرة من التعاطف مع الفنان الكبير والدعاء له.

يُذكر أن موقع “صدى البلد” الإخباري أجرى هذا اللقاء الحصري مع الفنان يوسف فوزي، بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي والفني بسبب المرض.

اخبار الفن نجوم الفن الفنانة رانيا منصور يوسف فوزي

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