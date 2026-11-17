قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إن أوروبا تتصرف بلا مسؤولية برفضها الدخول في مفاوضات مع روسيا، مشدداً على ضرورة أن تتولى الدول الأوروبية بنفسها إدارة تفاعلاتها مع موسكو، وألا تترك هذا الملف للولايات المتحدة.

وأكد ستوب أن التعامل الأوروبي مع روسيا يجب أن يكون قراراً أوروبياً مستقلاً، في ظل التطورات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية، بما يضمن لأوروبا دوراً مباشراً في تحديد مستقبل علاقاتها مع موسكو.

وقررت الحكومة الفنلندية فرض قيود جديدة على دخول المواطنين الروس إلى أراضيها اعتباراً من الاثنين 16 نوفمبر 2026، تشمل الرياضيين المحترفين، حتى أولئك المسموح لهم بالمشاركة في المنافسات الدولية تحت صفة محايدة، في خطوة قد تؤثر على عدد من البطولات الرياضية المقررة خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن القرار، الصادر في 12 نوفمبر الجاري، يشمل أيضاً حالات العمل قصير الأجل التي تتطلب الحصول على تأشيرة، موضحة أن السلطات تعتبر دخول المواطنين الروس لأغراض غير أساسية تهديداً لعلاقات فنلندا الدولية.