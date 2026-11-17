تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأفريقية إلى منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، التي تستمر حتى غد الثلاثاء، وسط ترقب لحسم أولى بطاقات التأهل إلى النهائيات، في ظل امتلاك 11 منتخبا فرصة إنهاء مشوار التصفيات مبكرا، قبل جولتين من ختام المنافسات.

وتشهد الجولة الحالية مواجهات مهمة ومصيرية لعدد من كبار القارة السمراء، يتقدمهم منتخب مصر والمغرب والجزائر والسنغال وكوت ديفوار والكاميرون، حيث تختلف حسابات التأهل من مجموعة إلى أخرى، وفقا لنتائج المباريات المرتقبة وموقف المنافسين في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من البطولة خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027، بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، في نسخة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين منتخبات القارة على اللقب الأفريقي.



11 منتخبا يترقبون حسم التأهل إلى أمم أفريقيا 2027

وتضم قائمة المنتخبات التي تمتلك فرصة التأهل المبكر إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 كلا من مصر، المغرب، أنجولا، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوركينا فاسو، بنين، الكاميرون، الجزائر، السنغال ومالي.

وتتباين فرص هذه المنتخبات في حسم بطاقات التأهل، إذ يكفي بعضها تحقيق الفوز لضمان العبور رسميا، بينما تحتاج منتخبات أخرى إلى الاكتفاء بالتعادل أو انتظار نتائج منافسيها في المجموعات المختلفة.

ورغم اقتراب هذه المنتخبات من حسم التأهل، فإن أيا منها لم يضمن رسميا بطاقة العبور عبر التصفيات حتى الآن، لتصبح مواجهات الجولة الرابعة محطة حاسمة في تحديد أول المتأهلين إلى البطولة القارية.

منتخب مصر يحتاج إلى الفوز على مالاوي لحسم التأهل

ويأتي منتخب مصر في مقدمة المنتخبات المرشحة لحسم التأهل مبكرا، إذ يمتلك الفراعنة فرصة ذهبية لحجز مقعدهم في النهائيات، من خلال تحقيق الفوز على منتخب مالاوي خارج الديار، دون الحاجة إلى انتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة الثانية.

وتبدو حظوظ المنتخب المصري قوية، خاصة بعدما نجح في تحقيق انتصار عريض على مالاوي خلال مواجهة الذهاب بنتيجة 5-0، وهو ما يمنح الفراعنة دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المرتقبة، التي يسعى خلالها المنتخب إلى تأكيد تفوقه ومواصلة نتائجه الإيجابية.

وفي المجموعة ذاتها، تملك أنجولا فرصة التأهل المبكر، لكنها ترتبط بتحقيق الفوز على جنوب السودان، بالتزامن مع انتصار منتخب مصر على مالاوي، وهو السيناريو الذي يرفع رصيد المنتخبين إلى 10 نقاط، ويضمن عدم قدرة باقي المنافسين على اللحاق بهما.

المغرب وكوت ديفوار يقتربان من حسم بطاقتي التأهل

وفي المجموعة الخاصة به، يستطيع منتخب المغرب ضمان التأهل إلى النهائيات حال تجنب الخسارة أمام النيجر في العاصمة الرباط، إذ يكفي أسود الأطلس تحقيق الفوز أو التعادل لحسم بطاقة العبور، مستفيدين من تفوقهم في مباراة الذهاب التي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف.

أما منتخب كوت ديفوار، فيحتاج إلى الفوز على جامبيا لضمان التأهل رسميا، بينما يمكنه حسم البطاقة بالتعادل أيضا، بشرط عدم تمكن منتخب غانا من تحقيق الفوز على الصومال، لتصبح المواجهة مرتبطة بحسابات المجموعة ونتائج منافسيه.

وفي المقابل، يحتاج منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تحقيق الفوز على سيراليون لحسم التأهل دون الدخول في حسابات المباراة الأخرى التي تجمع زيمبابوي وغينيا الاستوائية.

بوركينا فاسو وبنين أمام فرصة التأهل المبكر

وتشهد المجموعة الخاصة بمنتخبي بوركينا فاسو وبنين حسابات مختلفة، حيث يحتاج منتخب بوركينا فاسو إلى تحقيق الفوز خارج ملعبه على موريتانيا من أجل ضمان التأهل إلى النهائيات.

بينما يتعين على منتخب بنين الفوز على جمهورية أفريقيا الوسطى، مع انتظار انتصار بوركينا فاسو على موريتانيا، حتى يتمكن من حسم بطاقة التأهل مبكرا، وهو ما يجعل مصير المنتخبين مرتبطا بنتائج مواجهتي الجولة الرابعة.

حسابات التأهل لمنتخبات الكاميرون والجزائر والسنغال ومالي

وفي المجموعة السابعة، يسعى منتخب الكاميرون لحسم تأهله من خلال الفوز على ناميبيا، مع انتظار انتهاء مواجهة الكونغو وجزر القمر بالتعادل أو فوز جزر القمر، ليضمن الأسود غير المروضة وجودهم في النهائيات مبكرا.

أما منتخب الجزائر، فيحتاج إلى الفوز على توجو، بالتزامن مع تجنب بوروندي الخسارة أمام زامبيا، سواء بالتعادل أو الفوز، حتى يتمكن محاربو الصحراء من حسم بطاقة التأهل دون انتظار الجولات المقبلة.

ويمتلك منتخب السنغال بدوره فرصة قوية للتأهل، بشرط تحقيق الفوز على السودان، بالتزامن مع انتصار موزمبيق على إثيوبيا، في حين يستطيع منتخب مالي حسم تأهله حال الفوز على رواندا، أو الاكتفاء بالتعادل بشرط عدم فوز الرأس الأخضر على ليبيريا.

الجولة الرابعة قد تكشف أول المتأهلين إلى البطولة الأفريقية

وتحمل مواجهات الجولة الرابعة أهمية كبيرة في مشوار التصفيات، خاصة أنها قد تشهد الإعلان عن أول المنتخبات التي ضمنت المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2027، قبل الوصول إلى الجولتين الأخيرتين.