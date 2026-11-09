قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طالب بمدرسة تكنولوجيا تطبيقية: دراسة البرمجة ساعدتني في العمل بـ50 دولارا للمهمة الواحدة
500 مليون جنيه لدعم الابتكار.. التعليم العالي تكشف خطة تحويل الأبحاث إلى منتجات وشركات
تحرك برلماني عاجل لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول حادث تصادم قطارين بالعياط
عبد اللطيف: إطلاق البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجى خلال أيام لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني
دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر جمادى الآخرة
العقدة التي استعصت عليه بعد السقوط العشرين.. لماذا ظل برشلونة الاختبار الأصعب في مسيرة سيميوني؟
شاهد فعالية «الجري من أجل مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي» ضمن قمة الإبتكار|صور
سر غياب منصب مدير المنتخب.. علي ماهر يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي والتوأم ويتغزل في محمد صلاح
بعد توقف بسبب الطقس السيئ.. 88 رحلة بالون طائر تعود للتحليق في سماء الأقصر
الهيئة العربية للتصنيع تبحث التعاون مع بنين في الصناعات الدفاعية والأمنية
محمد عبد اللطيف يشهد إنطلاق فعاليات قمة الإبتكار في التعليم التكنولوجي
وزارة العمل: خدماتنا مجانية ولا تسجيل للعمالة غير المنتظمة عبر الإنترنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيرنهام يبحث مع رئيس فنلندا الحرب الأوكرانية ومستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

بيرنهام يبحث مع رئيس فنلندا الحرب الأوكرانية ومستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
بيرنهام يبحث مع رئيس فنلندا الحرب الأوكرانية ومستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

بحث رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا في اتصال هاتفي مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب.

وبحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية، ناقش الزعيمان آخر المستجدات المتعلقة بأوكرانيا، بما في ذلك محادثات السلام التي جرت في بروكسل الأسبوع الماضي.

واتفق الزعيمان على ضرورة إعطاء الأولوية للعمل نحو تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مع المضي قدما في هذا المسار بوتيرة سريعة.

وأكد بيرنهام أهمية قيام شركاء أوكرانيا بتكثيف الضغوط على روسيا، لدفع الكرملين نحو الانخراط بجدية في العملية التفاوضية.

كما ناقش بيرنهام وستوب مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي إطار التحضير للقمة المرتقبة في وقت لاحق من هذا الشهر، أكد رئيس الوزراء البريطاني تركيزه على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف، ويضمن بناء علاقة عصرية يمكن تطويرها مستقبلا، وفقا للبيان.

رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا رئيس فنلندا ألكسندر ستوب الحكومة البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

الاعتداء على رجل أثناء سيره

كلب وعصا خشبية.. تفاصيل الاعتداء على رجل أثناء سيره برفقة ابنته في الجيزة

المشاجرة

بسبب كلب.. الاعتداء على أب بشومة أمام ابنته في فيصل ومطالب بسرعة القبض على المتهم

محمد صلاح

طلع لسانه.. بركات وشيكابالا يدافعان عن محمد صلاح بعد الجدل حول صورته

ترشيحاتنا

باحثون يطورون فرشاة أسنان تقتل البكتيريا بالكهرباء وتقلل تراكم البلاك| تفاصيل

باحثون يطورون فرشاة أسنان تقتل البكتيريا بالكهرباء وتقلل تراكم البلاك| تفاصيل

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التأمين الصحي 2026 وخطوات التجديد

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التأمين الصحي 2026 وخطوات التجديد

معاشات ديسمبر 2026.. موعد الصرف وزيادة يناير 2027 بالرقم القومي

معاشات ديسمبر 2026.. موعد الصرف وزيادة يناير 2027 بالرقم القومي

بالصور

أطعمة بسيطة تساعدك على الاسترخاء قبل النوم.. 6 اختيارات تحسن جودة نومك

أطعمة بسيطة تساعدك على الاسترخاء قبل النوم.. 6 اختيارات قد تحسن جودة نومك
أطعمة بسيطة تساعدك على الاسترخاء قبل النوم.. 6 اختيارات قد تحسن جودة نومك
أطعمة بسيطة تساعدك على الاسترخاء قبل النوم.. 6 اختيارات قد تحسن جودة نومك

لا تتخلص من قشر التفاح.. فوائد للأمعاء والقلب

لا تتخلص من قشر التفاح.. فوائد للأمعاء والقلب
لا تتخلص من قشر التفاح.. فوائد للأمعاء والقلب
لا تتخلص من قشر التفاح.. فوائد للأمعاء والقلب

القاهرة السينمائي يكرمه| فاروق فلوكس.. 60 عامًا من العطاء وممثل التفاصيل الذي لا يُنسى

الفنان القدير فاروق فلوكس
الفنان القدير فاروق فلوكس
الفنان القدير فاروق فلوكس

تناول الفشار بانتظام.. فوائد غير متوقعة لصحة الأمعاء والتحكم في الوزن

تناول الفشار بانتظام.. فوائد غير متوقعة لصحة الأمعاء والتحكم في الوزن
تناول الفشار بانتظام.. فوائد غير متوقعة لصحة الأمعاء والتحكم في الوزن
تناول الفشار بانتظام.. فوائد غير متوقعة لصحة الأمعاء والتحكم في الوزن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد