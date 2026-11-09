بيرنهام يبحث مع رئيس فنلندا الحرب الأوكرانية ومستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

بحث رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا في اتصال هاتفي مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب.

وبحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية، ناقش الزعيمان آخر المستجدات المتعلقة بأوكرانيا، بما في ذلك محادثات السلام التي جرت في بروكسل الأسبوع الماضي.

واتفق الزعيمان على ضرورة إعطاء الأولوية للعمل نحو تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مع المضي قدما في هذا المسار بوتيرة سريعة.

وأكد بيرنهام أهمية قيام شركاء أوكرانيا بتكثيف الضغوط على روسيا، لدفع الكرملين نحو الانخراط بجدية في العملية التفاوضية.

كما ناقش بيرنهام وستوب مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي إطار التحضير للقمة المرتقبة في وقت لاحق من هذا الشهر، أكد رئيس الوزراء البريطاني تركيزه على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف، ويضمن بناء علاقة عصرية يمكن تطويرها مستقبلا، وفقا للبيان.