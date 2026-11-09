إصابة 6 أشخاص في سقوط أسانسير بمصنع ملابس بمركز بلبيس بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث سقوط اسانسير بمصنع بمنطقة الجوسق بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد استقبال 6 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث سقوط اسانسير بمصنع بمنطقة الجوسق بمركز بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.