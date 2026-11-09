بيئة الشرقية تفحص 100 نموذج لتقييم الأثر البيئي للمشروعات وتوافق على 99 مشروعا

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة الالتزام الكامل بعدم إصدار أي تراخيص لإنشاء المشروعات الغذائية أو الصناعية أو الطبية أو محطات تقوية شبكات المحمول إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات البيئية والصحية، مشددًا على أهمية فحص الشكاوى البيئية المقدمة من المواطنين والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لسرعة حلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ومن جانبه أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام أن فريق العمل بالإدارة نفذ عددًا من المهام خلال شهر أكتوبر حيث تم فحص 100 نموذج لتقييم الأثر البيئي لمشروعات جديدة والموافقة على 99 مشروعًا بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة فيما تم إرجاء الموافقة على مشروع واحد لحين استكمال متطلبات الأمان البيئي والصحي.

وأضاف أنه تم إعداد السجل البيئي لعدد 6 منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد 5 منشآت شملت 3 مستشفيات ومخبزًا ومطعمًا للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية اللازمة بالإضافة إلى فحص 92 شكوى بيئية مقدمة من المواطنين والتفتيش على 4 شركات تعمل في مجال المكافحة الحيوية للحشرات والقوارض.

وفيما يتعلق بملف محطات تقوية شبكات المحمول أشار مدير إدارة شئون البيئة إلى استخراج 18 شهادة إدارية للمحطات وإصدار التصاريح الابتدائية لـ23 شبكة محمول جديدة بنطاق مراكز أولاد صقر وكفر صقر ومنيا القمح ومشتول السوق وذلك بعد التأكد من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارات الاتصالات والصحة والسكان والبيئة.

ويتضمن البروتوكول ضرورة إنشاء برج المحمول على سطح خرساني مطابق للمواصفات وألا تقل المسافة بين البرج وسور المدارس عن 20 مترًا وذلك للمدارس التي تضم مراحل رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية.

كما يحظر إقامة أبراج تقوية شبكات المحمول على أسطح المستشفيات منعًا لحدوث أي تداخل بين الموجات الكهرومغناطيسية والأجهزة الطبية الحساسة مثل أجهزة القلب والعناية المركزة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الشرقية على تعزيز الرقابة البيئية والتأكد من التزام المشروعات والمنشآت بالمعايير المعتمدة بما يسهم في حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.