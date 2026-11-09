سقوط كونتينر أعلى كوبري قويسنا بالمنوفية

تدخلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قويسنا بشكل فوري للتعامل مع طوارئ سقوط كونتر أعلى كوبري قويسنا.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز قويسنا يفيد بوقوع كونتينر أعلى كوبري قويسنا مما تسبب في شل حركة المرور أعلى الكوبري

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بمعدات ثقيلة لرفع الكونتينر وعودة حركة المرور مرة اخرى.

​يأتي هذا التحرك تنفيذاً لتعليمات هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة قويسنا، وبإشراف إسلام صبحي، نائب رئيس المدينة، حيث تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لرفع آثار السقوط وإزالة المعوقات.

​وأسفرت سرعة الاستجابة عن تأمين مرور المواطنين وتيسير الحركة المرورية بشكل كامل ومنع حدوث أي تكدسات بالموقعين.