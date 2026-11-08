الهزار قلب جد.. القبض على 6 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب بكرباج بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من بعض الطلاب لقيامهم بالتعدى على نجله بالضرب ومنعه من دخول مدرسته بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ أكتوبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بالمنوفية من نجل القائم على النشر (طالب "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة " – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (6 طلاب) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته ، لخلافات سابقة بينه وبين أحدهم بسبب المزاح ، وقيام أحدهم بإستخدام قطعة بلاستيكية مربوط بها سلك كهربائى ( كرباج ) فى التعدى عليه .





أمكن ضبط المشكو فى حقهم الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمين بذات الدائرة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشادهم ضبط (الأداة المستخدمة فى التعدى).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.