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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات ميراث وابتزاز بفيديو خاص.. الداخلية تكشف ملابسات اتهام سيدة بتحرير محاضر كيدية ضد ابنة شقيق زوجها بالمنوفية

اتهام سيدة بتحرير محاضر كيدية ضد ابنة شقيق زوجها
اتهام سيدة بتحرير محاضر كيدية ضد ابنة شقيق زوجها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من قيام زوجة خاله بتحرير محاضر كيدية ضد شقيقته لإجبارها على دفع مبالغ مالية مقابل التنازل عنها، مع ادعائه تواطؤ بعض أفراد الشرطة بمركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية معها.

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على نشر المنشور، وتبين أنه متواجد خارج البلاد، وباستدعاء شقيقته، المقيمة بدائرة قسم شرطة شبين بالمنوفية، قررت عدم علمها بما نشره شقيقها، مشيرة إلى وجود خلافات بينها وبين زوجة خالها بشأن الميراث.

واتهمت الشاكية زوجة خالها بابتزازها من خلال مقطع فيديو خاص بها، قالت إنها قامت بتصويره دون علمها خلال عام 2019، وتهديدها بنشره للحصول منها على مبالغ مالية.

وفي المقابل، وباستدعاء المشكو في حقها، وهي مالكة مركز تجميل غير مرخص ومقيمة بذات الدائرة، أقرت بوجود خلافات سابقة بينهما، وأنكرت الاتهامات المنسوبة إليها، كما اتهمت الشاكية بالتشهير بها وبأبنائها والتعدي عليهم بالسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الخلافات ذاتها.

ونفت المشكو في حقها تحرير أي محاضر ضد الشاكية أو وجود تواطؤ بينها وبين أفراد الشرطة في هذا الشأن، فيما أيدت الشاكية أقوالها السابقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية زوجة خاله بتحرير محاضر كيدية ضد شقيقته

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