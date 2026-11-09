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من القاهرة إلى لا بومبونيرا.. عمرو مختار يرفع علم مصر في احتفالات بوكا جونيور بلقب الدوري الأرجنتيني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من القاهرة إلى لا بومبونيرا.. عمرو مختار يرفع علم مصر في احتفالات بوكا جونيور بلقب الدوري الأرجنتيني

عمرو مختار
عمرو مختار
رباب الهواري

في مشهد يعكس الحضور المصري في الملاعب العالمية، خطف عمرو مختار، محلل أداء فريق بوكا جونيور الأرجنتيني، الأنظار خلال احتفالات فريقه بالتتويج بلقب الدوري الأرجنتيني، بعدما حرص على الاحتفال بالإنجاز التاريخي رافعًا علم مصر، في لقطة لاقت اهتمامًا واسعًا.

عمرو مختار يمثل مصر في الملاعب الأرجنتينية

وظهر عمرو مختار خلال أجواء الاحتفال بلقب الدوري الأرجنتيني، ممسكًا بعلم مصر، في مشهد يعبر عن اعتزازه بهويته وانتمائه، وسط فرحة كبيرة داخل قلعة بوكا جونيور، أحد أكبر الأندية في قارة أمريكا الجنوبية.

وتحمل هذه اللقطة دلالة خاصة، كونها تعكس نجاح الكوادر المصرية في الوصول إلى مستويات متقدمة داخل عالم كرة القدم، والمشاركة في صناعة الإنجازات مع أندية عالمية تمتلك تاريخًا وجماهيرية كبيرة.

من القاهرة إلى معقل بوكا جونيور

ويعد وجود عمرو مختار ضمن الجهاز الفني لفريق بوكا جونيور خطوة مهمة في مسيرته المهنية، بعدما نجح في خوض تجربة احترافية داخل الكرة الأرجنتينية، والعمل في أحد أشهر الأندية على مستوى العالم.

وجاء احتفاله بالعلم المصري ليؤكد حرصه على إبراز هويته الوطنية خلال واحدة من أهم اللحظات الرياضية التي يعيشها النادي الأرجنتيني، خاصة أن التتويج بالدوري يمثل إنجازًا مهمًا لجماهير بوكا جونيور.

وتظل صورة عمرو مختار وهو يحتفل باللقب رافعًا علم مصر رسالة اعتزاز وفخر، تؤكد أن الكفاءات المصرية قادرة على التواجد والنجاح خارج الحدود، والمساهمة في تحقيق البطولات داخل أكبر المؤسسات الرياضية العالمية.

محمد مختار الدوري الارجنتيني بوكا جونيور اخبار الرياضة

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