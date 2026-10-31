موقف ميسي من الرحيل عن إنتر ميامي والعودة إلى الأرجنتين

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، إلى صفوف نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة.

وأكد رومانو، في تصريحات تلفزيونية، عدم وجود أي مفاوضات في الوقت الحالي بشأن عودة ميسي إلى ناديه السابق، مشيرًا إلى أن اللاعب يشعر بسعادة كبيرة داخل إنتر ميامي، وكذلك عائلته، وهو ما يجعل استمراره مع الفريق الأمريكي الخيار المطروح حاليًا.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن ميسي يرغب في استكمال عقده الحالي مع إنتر ميامي، والذي يمتد حتى عام 2028 على الأقل، مؤكدًا أن فكرة استمراره مع الفريق لفترة أطول تظل واردة، على أن يتم تقييم الأمر واتخاذ القرار المناسب في وقت لاحق.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم ميسي بالعودة إلى نادي نيولز أولد بويز، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني، إلا أن تصريحات رومانو نفت وجود أي تحركات أو مفاوضات في هذا الاتجاه خلال الوقت الحالي.