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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة في مستقبل ميسي.. ما وجهة أسطورة الأرجنتين بعد الرحيل عن إنتر ميامي؟

ميسي
ميسي
أحمد أيمن

بات مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق إنتر ميامي الأمريكي محل اهتمام واسع، بعدما كشفت تقارير صحفية عن احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في خطوة قد تحمل مفاجأة كبيرة لجماهير كرة القدم، وتعيد أحد أعظم لاعبي التاريخ إلى الملاعب الأرجنتينية من جديد.

وتشير الأنباء المتداولة إلى أن يناير 2027 قد يشهد عودة تاريخية لميسي إلى نادي نيولز أولد بويز، الفريق الذي شهد بداياته الكروية قبل انتقاله إلى أوروبا وصناعة واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ اللعبة.

يناير 2027.. موعد محتمل لعودة ميسي إلى الأرجنتين

وبحسب ما كشفه الصحفي الأرجنتيني جونزالو كالفيجيوني، فإن نادي نيولز أولد بويز يعمل على خطة طموحة لإعادة ميسي إلى صفوفه خلال عام 2027، مستغلًا رغبة النادي في استعادة أحد أبرز أبنائه، ومنح جماهيره فرصة مشاهدة الأسطورة بقميص الفريق مجددًا.

وتبدو هذه الخطوة استثنائية، خاصة أن ميسي غادر النادي منذ أكثر من 25 عامًا، عندما كان طفلًا صغيرًا قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني، حيث بدأت رحلته نحو النجومية العالمية.

ورغم تداول هذه الأنباء، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من اللاعب أو نادي إنتر ميامي يؤكد حسم مستقبله أو اتخاذ قرار نهائي بالعودة إلى الأرجنتين.

نيولز أولد بويز يحلم باستعادة أسطورته

تمثل عودة ميسي المحتملة إلى نيولز أولد بويز حلمًا كبيرًا لجماهير النادي الأرجنتيني، إذ يرتبط اللاعب عاطفيًا بالفريق الذي نشأ بين صفوفه، قبل أن يصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب والجوائز الفردية في تاريخ كرة القدم.

ويرى النادي أن استعادة ميسي ستكون حدثًا استثنائيًا على المستويين الرياضي والجماهيري، خصوصًا أن وجوده قد يمنح الدوري الأرجنتيني دفعة إعلامية وتسويقية ضخمة.

حصاد ميسي مع إنتر ميامي قبل الرحيل المحتمل

وخلال تجربته مع إنتر ميامي، نجح ميسي في قيادة الفريق لتحقيق أربعة ألقاب، هي كأس الدوريات عام 2023، ودرع المشجعين عام 2024، وكأس الدوري الأمريكي عام 2025، وكأس الأبطال عام 2026.

وسبق للنجم الأرجنتيني ارتداء قمصان برشلونة وباريس سان جيرمان، قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في كشف حقيقة عودة ميسي إلى بلاده، وما إذا كان سيختار إنهاء مسيرته الكروية من النادي الذي شهد خطواته الأولى، في مشهد قد يتحول إلى واحدة من أبرز حكايات كرة القدم في عام 2027.

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