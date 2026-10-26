ميسي يتربع على عرش الكرة الذهبية.. ورونالدو يطارده في قائمة أساطير الجائزة

على مدار 70 عاما تحولت جائزة الكرة الذهبية إلى سجل حافل بأساطير كرة القدم بعدما حملت أسماء نجوم تركوا بصمات خالدة في الملاعب بداية من ستانلي ماثيوز وليف ياشين وألفريدو دي ستيفانو مرورا بيوهان كرويف وميشيل بلاتيني وفرانز بيكنباور وصولا إلى زين الدين زيدان ورونالدينيو وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ورغم تعاقب الأجيال وتعدد النجوم الذين اعتلوا منصة التتويج يظل الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في تاريخ الجائزة بعدما حصدها 8 مرات متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يمتلك 5 كرات ذهبية.

ومع اقتراب الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 تعود الأضواء إلى أبرز النجوم الذين سيطروا على الجائزة منذ انطلاقها عام 1956 وفقا لتقرير شبكة "LenteDesportiva".

ميسي.. ملك الكرة الذهبية بـ8 ألقاب

فرض ليونيل ميسي هيمنته على الجائزة خلال السنوات الماضية بعدما توج بها 8 مرات في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021 و2023 ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية عبر التاريخ.

وجاءت إنجازات النجم الأرجنتيني انعكاسا لمسيرة استثنائية تألق خلالها بقميص برشلونة قبل أن يضيف الإنجاز الأكبر إلى سجله بالتتويج بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين ليعزز مكانته بين أعظم لاعبي كرة القدم.

كريستيانو رونالدو.. المطارد الأول لميسي

يحتفظ البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمركز الثاني في قائمة الأكثر فوزا بالكرة الذهبية برصيد 5 جوائز حصدها أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

وارتبطت أبرز إنجازات رونالدو بفترتي تألقه مع مانشستر يونايتد وريال مدريد إلى جانب نجاحاته الدولية مع منتخب البرتغال ليشكل مع ميسي واحدة من أعظم المنافسات الفردية التي شهدتها كرة القدم.

كرويف وبلاتيني وفان باستن.. ثلاثية في سجل الأساطير

بعيدا عن هيمنة ميسي ورونالدو، تضم قائمة الأكثر تتويجا ثلاثة من أساطير الكرة الأوروبية، نجح كل منهم في حصد الجائزة 3 مرات.

يأتي الهولندي يوهان كرويف ضمن هذه القائمة بعد تتويجه أعوام 1971 و1973 و1974 بينما حقق الفرنسي ميشيل بلاتيني إنجازا استثنائيا بالفوز بالجائزة 3 مرات متتالية أعوام 1983 و1984 و1985.

وحجز الهولندي ماركو فان باستن مكانه بين الكبار بعدما توج بالكرة الذهبية أعوام 1988 و1989 و1992 خلال مسيرته المميزة مع ميلان الإيطالي.

رونالدو الظاهرة وبيكنباور ودي ستيفانو.. ثنائية ذهبية

شهد تاريخ الجائزة تألق مجموعة أخرى من النجوم الذين تمكنوا من الفوز بها مرتين، يتقدمهم البرازيلي رونالدو نازاريو، المعروف بـ"الظاهرة" والذي توج بالجائزة عامي 1997 و2002.

وفاز الألماني فرانز بيكنباور بالكرة الذهبية عامي 1972 و1976 بينما حصدها ألفريدو دي ستيفانو عامي 1957 و1959 ليؤكد الثلاثي حضوره بين أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم.

قائمة الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية عبر التاريخ

ليونيل ميسي: 8 مرات.

كريستيانو رونالدو: 5 مرات.

يوهان كرويف: 3 مرات.

ميشيل بلاتيني: 3 مرات.

ماركو فان باستن: 3 مرات.

رونالدو نازاريو: مرتان.

فرانز بيكنباور: مرتان.

ألفريدو دي ستيفانو: مرتان.

كيفن كيجان: مرتان.

كارل هاينز رومينيجه: مرتان.

أساطير اكتفوا بكرة ذهبية واحدة

لم تقتصر قائمة عظماء الكرة الذهبية على أصحاب الأرقام القياسية إذ شهدت الجائزة تتويج أسماء بارزة مرة واحدة من بينها زين الدين زيدان ورونالدينيو وريفالدو وكاكا ولوكا مودريتش وروبرتو باجيو وجورج بيست ولويس فيجو.

ويحتفظ الحارس السوفيتي ليف ياشين بإنجاز تاريخي باعتباره حارس المرمى الوحيد الذي نجح في الفوز بالكرة الذهبية بعدما حصدها عام 1963.

موعد حفل الكرة الذهبية 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى العاصمة البريطانية لندن مساء اليوم الاثنين 26 أكتوبر لمتابعة حفل الكرة الذهبية 2026 المقرر انطلاقه في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة على مسرح لندن بالاديوم وفقا للموعد المعلن.

وتحمل النسخة الحالية أهمية خاصة كونها النسخة السبعين من الجائزة التي انطلقت عام 1956 عندما أصبح الإنجليزي ستانلي ماثيوز أول لاعب يتوج بها.

ويشهد سباق الكرة الذهبية هذا العام منافسة بين مجموعة من أبرز نجوم العالم يتقدمهم لامين يامال وكيليان مبابي وهاري كين وعثمان ديمبيلي وإيرلينج هالاند وجود بيلينجهام وليونيل ميسي.

ويبقى التساؤل الأبرز حول هوية النجم الذي سينضم إلى سجل الفائزين بالجائزة وما إذا كانت النسخة الجديدة ستشهد استمرار هيمنة الأسماء الكبرى أم كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الذهبية.