شوبير يعلق على عقوبات فيفا بشأن حسام وإبراهيم حسن: مخففة مش زي الأرجنتين

شدد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على أن عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب جاءت مخففة بنسبة كبيرة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: "الفيفا قرر إيقاف حسام وإبراهيم حسن 3 مباريات ومصطفى زيكو 5 مباريات، والاتحاد المصري لكرة القدم طلب حيثيات القرار، وأنا سألت مصدر مسؤول في اتحاد الكرة وهنقدم استئناف ومتفائلين بتخفيف العقوبة خاصة على زيكو، وأنا شايف العقوبات مخففة بالنسبة لحسام وإبراهيم قياسا بما حدث مثلا مع لاعبي الأرجنتين في نهائي كأس العالم".

وأضاف شوبير: "عموما عندنا مالاوي ذهابا وإيابا وبعد كده جنوب السودان يعني مع حسام وإبراهيم هيعدي الايقاف في مواجهات في المتناول، لكن زيكو هو اللي ايقافه كبير شوية".

واختتم شوبير: "أنا تواصلت مع مسؤول كبير في الاتحاد المصري، من فترة وقال لي العقوبات هتيجي مخففة وكمان لم يتم تغريمهم بجانب الإيقاف، والمهم ألا نقع في مثل هذه الأخطاء مرة ثانية".