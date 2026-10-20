قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث طريق أسيوط
رجل دين إيراني يتوعد مسؤولين رسميين بإطلاق النار عليهم.. إذا فعلوا هذا الأمر
رئيس الوزراء يجيب باستفاضة عن تساؤلات المواطنين حول قضايا "التنمية الحضرية والعمرانية"
صحفي إسرائيلي: على نتنياهو أن يتعلم من الرئيس السيسي في إدارة الدولة
إصابة 7 أشخاص في اصطدام ميكروباص بمحطة الأتوبيس الترددي بالمعادي أعلى الدائري
المبنى سليم والصور المتداولة مزيفة..أول رد على أنباء تهالك مدرسة البراهمة بالبحيرة
الحرس الثوري: اندلاع حريق في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام
أسامة ربيع: عبور 276 رحلة بإجمالي 23.3 مليون طن خلال الـ 9 أشهر الماضية
الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي تصادم أتوبيس مع تريلا بطريق أسيوط الغربي
أسعار السلع اليوم.. كرتونة البيض تتراجع 5 جنيهات وارتفاع لـ13 سلعة
وزير الأوقاف: «دولة التلاوة» تجاوزت 9 مليارات مشاهدة.. وننتقل من مواجهة التطرف إلى بناء الإنسان
اشتعال النيران في ناقلتي وقود بسبب ألغام بحرية وتوقفهما جنوب مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يعلق على عقوبات فيفا بشأن حسام وإبراهيم حسن: مخففة مش زي الأرجنتين

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

شدد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على أن عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب جاءت مخففة بنسبة كبيرة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: "الفيفا قرر إيقاف حسام وإبراهيم حسن 3 مباريات ومصطفى زيكو 5 مباريات، والاتحاد المصري لكرة القدم طلب حيثيات القرار، وأنا سألت مصدر مسؤول في اتحاد الكرة وهنقدم استئناف ومتفائلين بتخفيف العقوبة خاصة على زيكو، وأنا شايف العقوبات مخففة بالنسبة لحسام وإبراهيم قياسا بما حدث مثلا مع لاعبي الأرجنتين في نهائي كأس العالم".

وأضاف شوبير: "عموما عندنا مالاوي ذهابا وإيابا وبعد كده جنوب السودان يعني مع حسام وإبراهيم هيعدي الايقاف في مواجهات في المتناول، لكن زيكو هو اللي ايقافه كبير شوية".

واختتم شوبير: "أنا تواصلت مع مسؤول كبير في الاتحاد المصري، من فترة وقال لي العقوبات هتيجي مخففة وكمان لم يتم تغريمهم بجانب الإيقاف، والمهم ألا نقع في مثل هذه الأخطاء مرة ثانية".

أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق الإعلامي أحمد شوبير الأهلي منتخب مصر السابق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

منتخب مصر

هل يمكن استئناف عقوبتي حسام وإبراهيم أمام المحكمة الرياضية؟.. محام دولي يجيب

محمد هانى

محمد هاني يجدد عقده مع الأهلي حتى 2030

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

مفاجأة في سعر عيار ٢١ اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل 6270 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

صورة توضيحية

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز

ترشيحاتنا

جانب من التغطية

القناة الأولى تعرض مشاهد صادمة للفيضانات في أمريكا الجنوبية

الدكتور وليد جاب الله

وليد جاب الله: مدن الجيل الرابع ساهمت في زيادة فرص العمل بمصر

جانب من اللقاء

ياسر جلال من منتدى مصر 2026: بحيي الرئيس السيسي على الفكرة العبقرية للمنتدى

بالصور

رائحة كريهة في الأنف باستمرار.. أسباب تحتاج إلى الانتباه

رائحة الأنف الكريهة
رائحة الأنف الكريهة
رائحة الأنف الكريهة

بعد واقعة جويرية.. 7 علامات تحذيرية في قلب طفلك لا تتجاهليها

وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي
وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي
وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالات جريئة ومتنوعة.. أي فستان الأجمل؟

إطلالات هيفاء وهبي تثير الجدل
إطلالات هيفاء وهبي تثير الجدل
إطلالات هيفاء وهبي تثير الجدل

علاج الجيوب الأنفية مع تغير الفصول.. 7 نصائح لتخفيف الاحتقان والصداع

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد