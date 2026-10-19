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حسام حسن يطلع على فيديوهات يونس إبراهيم.. والترتيب مع اتحاد الكرة لإنهاء أوراق انضمامه
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يطلع على فيديوهات يونس إبراهيم.. والترتيب مع اتحاد الكرة لإنهاء أوراق انضمامه

يونس إبراهيم
يونس إبراهيم
عبدالله هشام

كشفت الإعلامية دينا سليم إن الجهاز الفني المساعد لحسام حسن في تدريب منتخب مصر، جهز تقريرا تفصيليا يضم معلومات وملخص للقطات وأهداف اللاعب يونس إبراهيم المحترف في صفوف برايتون الإنجليزي.

أضافت خلال برنامجها ستاد المحور :"حسام حسن، طلب الإطلاع على التقرير قبل حسم موقفه من التواجد مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".

واختتمت :"إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، يقوم بدوره بالتنسيق مع اتحاد الكرة، لإنهاء الأوراق الخاصة باللاعب يونس إبراهيم، حتى يكون جاهزا للاستعانة به في المعسكرات المقبلة، في حالة اتخاذ قرار نهائي من المدير الفني للمنتخب باستدعاءه".

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراتي منتخب مصر أمام نظيره مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، كما أعلن طواقم التحكيم المكلفة بإدارة المواجهتين.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأسند «كاف» إدارة المباراة إلى الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، ويعاونه مواطناه إبراهيم سالم ويوسف محمد، بينما يتولى الموريتاني باكار سار مهمة الحكم الرابع.

وفي الجولة الرابعة، يحل منتخب مصر ضيفًا على مالاوي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، في مواجهة تقام على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء الحكم الأوغندي لاكي رزاق كاسالي، ويعاونه مواطناه رونالد كاتينيا وديك أوكيلو، فيما يتولى الأوغندي إيمانويل أوكودرا مهمة الحكم الرابع.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتائج إيجابية خلال مواجهتي مالاوي، من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، ومواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للبطولة القارية.

حسام حسن منتخب مصر يونس إبراهيم برايتون برايتون الإنجليزي

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