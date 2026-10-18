الدوري الإنجليزي.. برايتون يواصل الأداء الاستثنائي ويكتسح كريستال بالاس 5-0

واصل نادي برايتون تحقيق النتائج الرائعة وتفوق على ضيفه كريستال بالاس بخمسة أهداف دون رد، الأحد ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت الانطلاقة خاطفة وقوية من جانب أصحاب الأرض، الذين تقدموا بهدف مباغت في الدقيقة 4 سجله كانفوت مدافع كريستال بالاس بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 7 تمكن دييجو غوميز من تسجيل الهدف الثاني لبرايتون قبل أن يحرز ياسين عياري الهدف الثالث في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 49 تمكن تشارالامبوس كوستولاس من إضافة الهدف الرابع لبرايتون وسط استسلام تام للاعبي كريستال بالاس.

وفي الدقيقة 84 اختتم جاك هينشلوود مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس.

وواصل برايتون الذي يدربه المدرب الألماني الشاب فابيان هوريتسلر (33 عاماً)، نتائجه المتميزة بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي وارتقى للمركز الثاني مؤقتاً برصيد 16 نقطة.

وتجمد رصيد كريستال بلاس عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

وأصبح برايتون حاليا هو صحاب أقوى خط هجوم في البطولة برصيد 23 هدفاً مقابل 5 أهداف فقط سكنت شباكه منذ بداية الموسم.