قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معجزة اسمها هدى| ولدت بالعظم الزجاجي وبتر نصف جسدها.. تعيش برئة واحدة وتربي طفلين ببيع المناديل
اتحاد الكرة يرد على الزمالك بشأن تسجيلات الـVAR بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة
تبرير الإصابة ومنافسة أسترالية.. وائل رياض يكشف كواليس استدعاء لاعب برايتون لمنتخب الشباب
اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس
قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم
القانون يحدد عقوبة قذف الموظف العام.. غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه
حرب أشد تدميرا.. إيران تتوعد أمريكا وإسرائيل بصواريخ غير قابلة للرصد والاعتراض
سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار
زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين
لماذا يلجأ المواطن للاستثمار في المشغولات الذهبية؟.. تحذير من هذه المخاطر
تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة
الأعلى في تاريخ مصر.. الأهلي: سددنا ضرائب مالية ضخمة على عقود اللاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تبرير الإصابة ومنافسة أسترالية.. وائل رياض يكشف كواليس استدعاء لاعب برايتون لمنتخب الشباب

يونس إبراهيم
يونس إبراهيم
رباب الهواري

كشف وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عن كواليس محاولاته المتكررة لضم يونس إبراهيم، لاعب نادي برايتون الإنجليزي، إلى صفوف المنتخب الوطني، موضحًا أنه تواصل معه أكثر من مرة ووجه إليه استدعاءً رسميًا للانضمام إلى الفريق.

وأوضح وائل رياض أن الجهاز الفني بذل جهودًا كبيرة من أجل إقناع اللاعب بتمثيل منتخب مصر للشباب، في ظل رغبته في الاستفادة من إمكاناته الفنية ومنحه فرصة المشاركة مع الفراعنة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأشار مدرب منتخب الشباب إلى أنه حرص على التواصل مع يونس إبراهيم في أكثر من مناسبة، كما أرسل إليه استدعاءً رسميًا للانضمام إلى المعسكرات، إلا أن اللاعب كان يعتذر في كل مرة قبل انطلاق التجمع، مبررًا غيابه بتعرضه للإصابة.

إصابات متكررة قبل المعسكرات

وقال وائل رياض إن التواصل مع لاعب برايتون تكرر أكثر من مرة، لكن الأمر كان ينتهي باعتذار اللاعب قبل كل معسكر، موضحًا أنه كان يتلقى اتصالات منه يبلغه خلالها بتعرضه لإصابة تحول دون انضمامه إلى صفوف المنتخب.

وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن موقف اللاعب من تمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المحاولات المتكررة التي قام بها الجهاز الفني لضمه إلى صفوف المنتخب والاستفادة من خدماته.

منتخب أستراليا يدخل على خط المنافسة

وكشف وائل رياض عن تطور مهم في ملف اللاعب، بعدما أشار إلى تلقي يونس إبراهيم استدعاءً من منتخب أستراليا، وهو ما يضيف أبعادًا جديدة إلى مستقبل اللاعب الدولي والمنتخب الذي سيمثله خلال مسيرته الكروية.

ويواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحديًا في إقناع اللاعبين المحترفين بالخارج بالانضمام إلى صفوف المنتخب، خصوصًا في ظل المنافسة مع منتخبات أخرى تسعى للاستفادة من المواهب التي تمتلك حق تمثيلها.

وتبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بموقف يونس إبراهيم النهائي، ومدى استعداده لحسم مستقبله الدولي، في ظل اهتمام المنتخب المصري بضمه، بالتزامن مع الاستدعاء الذي تلقاه من منتخب أستراليا

وائل رياض يونس ابراهيم منتخب الشباب اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

وزير التربية والتعليم

إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم: اهتموا باللياقة

ناصر منسي

إبراهيم فايق: بعد انتقادات واقعة ناصر منسي.. عرضت لقطة لاعب الأهلي واتوقف 6 شهور

اسعار السبائك الذهب اليوم

تبيع ولا تشتري؟.. سعر الجنيه الذهب والسبائك الصغيرة الآن بعد الزيادة

ترشيحاتنا

باسم مرسي

باسم مرسي: أرقامي قريبة من عمرو زكي ومتعب ولو قعدت شوية كنت عديتهم

باسم مرسي

باسم مرسي يثير غضب جماهير الاهلي بشان زيزو ورواتب لاعبي القلعة الحمراء

وائل رياض

وائل رياض يرشح 6 لاعبين للمنتخب الأول.. ويكشف أسباب تفوق المغرب في الاحتراف الخارجى

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد