تبرير الإصابة ومنافسة أسترالية.. وائل رياض يكشف كواليس استدعاء لاعب برايتون لمنتخب الشباب

كشف وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عن كواليس محاولاته المتكررة لضم يونس إبراهيم، لاعب نادي برايتون الإنجليزي، إلى صفوف المنتخب الوطني، موضحًا أنه تواصل معه أكثر من مرة ووجه إليه استدعاءً رسميًا للانضمام إلى الفريق.

وأوضح وائل رياض أن الجهاز الفني بذل جهودًا كبيرة من أجل إقناع اللاعب بتمثيل منتخب مصر للشباب، في ظل رغبته في الاستفادة من إمكاناته الفنية ومنحه فرصة المشاركة مع الفراعنة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأشار مدرب منتخب الشباب إلى أنه حرص على التواصل مع يونس إبراهيم في أكثر من مناسبة، كما أرسل إليه استدعاءً رسميًا للانضمام إلى المعسكرات، إلا أن اللاعب كان يعتذر في كل مرة قبل انطلاق التجمع، مبررًا غيابه بتعرضه للإصابة.

إصابات متكررة قبل المعسكرات

وقال وائل رياض إن التواصل مع لاعب برايتون تكرر أكثر من مرة، لكن الأمر كان ينتهي باعتذار اللاعب قبل كل معسكر، موضحًا أنه كان يتلقى اتصالات منه يبلغه خلالها بتعرضه لإصابة تحول دون انضمامه إلى صفوف المنتخب.

وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن موقف اللاعب من تمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المحاولات المتكررة التي قام بها الجهاز الفني لضمه إلى صفوف المنتخب والاستفادة من خدماته.

منتخب أستراليا يدخل على خط المنافسة

وكشف وائل رياض عن تطور مهم في ملف اللاعب، بعدما أشار إلى تلقي يونس إبراهيم استدعاءً من منتخب أستراليا، وهو ما يضيف أبعادًا جديدة إلى مستقبل اللاعب الدولي والمنتخب الذي سيمثله خلال مسيرته الكروية.

ويواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحديًا في إقناع اللاعبين المحترفين بالخارج بالانضمام إلى صفوف المنتخب، خصوصًا في ظل المنافسة مع منتخبات أخرى تسعى للاستفادة من المواهب التي تمتلك حق تمثيلها.

وتبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بموقف يونس إبراهيم النهائي، ومدى استعداده لحسم مستقبله الدولي، في ظل اهتمام المنتخب المصري بضمه، بالتزامن مع الاستدعاء الذي تلقاه من منتخب أستراليا