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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد سمير: جهاز منتخب الشباب يضم مدربين على أعلى مستوى

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

أشاد محمد سمير «كونتا»، لاعب النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر للشباب، بالدور الذي يقوم به الجهاز الفني للفراعنة، مؤكدًا أن وائل رياض المدير الفني، وشريف عبد الفضيل، إلى جانب أحمد رؤوف، بذلوا جهودًا كبيرة من أجل تجهيز اللاعبين وتحقيق لقب بطولة شمال إفريقيا.

وقال محمد سمير، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI، إن وائل رياض قدم مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة على المستوى النفسي والتنظيمي داخل المنتخب.

وأضاف: «وائل رياض بذل جهدًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، ويتعامل خارج الملعب بشكل جيد، ويحاول أن يكون جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة، ويسعى إلى وجود منافسة بين كل اللاعبين من أجل مصلحة المنتخب، والحمد لله استطعنا أن نفرحه بالتتويج باللقب».

كما أشاد لاعب الإسماعيلي بدور شريف عبد الفضيل داخل الجهاز الفني، مؤكدًا أنه يجيد التعامل مع اللاعبين واحتواء المواقف التي قد تشهد بعض التوتر.

وأوضح: «شريف عبد الفضيل أيضًا من المدربين الجيدين، ويتعامل بشكل جيد مع اللاعبين، ويعمل على احتواء الجميع بشكل جيد، لأنه في بعض الأوقات يقوم وائل رياض بالحديث بشكل قوي، فيتدخل الكابتن شريف لتهدئة الأجواء واحتواء أي لاعب».

وأتم محمد سمير حديثه بالتأكيد أن الجهاز الفني يضم مجموعة مميزة من المدربين، قائلًا: «المنتخب يضم مدربين جيدين سواء وائل رياض أو شريف عبد الفضيل أو أحمد رؤوف».

ومنتخب مصر النادي الإسماعيلي أحمد رؤوف وشريف عبد الفضيل لقب بطولة شمال إفريقيا وائل رياض لاعب الإسماعيلي الكابتن شريف

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